Els usuaris de l'L1 demanen que es recuperi la parada de la Rotonda

La recuperació de la parada de la Rotonda d'Andorra la Vella és la demanda més repetida entre les fetes pels 427 usuaris que van respondre l'enquesta de satisfacció de les línies L1 i Bus Exprés de transport públic, encarregada per Nadal i Grup Julià. Gairebé tres de cada quatre viatges (71,29%) que van respondre l'enquesta demanen que es recuperi la parada. De fet, alguns enquestats asseguren que troben "absurda" la volta que els autobusos fan de baixada, ja que els vehicles s'aturen a prop de la Cambra de Comerç, en sentit ascendent, i han de pujar fins al pont de París per tornar a baixar.

Així, els motius pels quals volen que torni la parada de la Rotonda són perquè és cèntrica i, per tant, propera a molts serveis. D'altra banda, un 32% ho volen per altres motius, com ara el fet que la volta allarga la durada del trajecte. Una altra preocupació molt repetida és la baixa freqüència de pas dels autobusos, tot i que aquest aspecte ja va quedar resolt a finals del mes de setembre després de la reunió de les companyies amb el Servei de Transport del ministeri de Presidència, Economia i Empresa.

D'altra banda, el canvi de recorregut de Prat de la Creu a l'avinguda Meritxell és valorat positivament pel 61,59% dels usuaris, molts dels quals tenen com a punt de partida o destinació llocs situats prop d'aquesta via, respecte del 21,78% que no manifesta cap opinió al respecte i de l'11,48% que hi està en contra.

En línies generals, un 74,71% dels viatgers estan satisfets amb el servei ofert a l'L1 i al Bus Exprés, i més del 80% valora positivament l'atenció del conductor. A més, la majoria dels usuaris també consideren que les mesures de prevenció aplicades per a la Covid-19 fan del transport públic un mitjà segur, un 65,88% respecte del 25,41 que opinen el contrari. Cal recordar que l'enquesta es va dur a terme entre el 14 i el 25 de setembre i es va fer per dos canals: d'una banda, una enquestadora va obtenir en persona en els trajectes les respostes de 159 usuaris majors de 50 anys, i de l'altra, 268 usuaris van emplenar l'enquesta en línia que els apareixia en fotografiar els codis QR que trobaven als interiors dels autobusos