El vídeo en què un influencer resident explica com aplicar als permisos d'immigració per la temporada

Andorra la VellaEl youtuber resident d'origen argentí Juan Maldonado, que publica sota la marca "Ventanillasiempre", ha publicat un vídeo en què explica el nou anunci de Govern que ampliarà els cups de treball per la temporada d'esquí fins als 4.910. Llavors detalla què és el que han de fer els seus seguidors per a poder aplicar a qualsevol d'aquests permisos per a temporers.

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, va anunciar que dels 4.910 cups anunciats, 2.845 es destinen al sector hoteler, 1.003 per les pistes d'esquí, 582 pels establiments d'hostaleria de les estacions, 35 per agències de viatges, 360 pels comerços de pistes i 85 pel sector de la neteja. Rossell va destacar que els permisos que tenen un increment més notable han estat el sector hoteler, l'hostaleria a les pistes, i els comerços a les pistes; amb un augment d'un 22,79%, d'un 21,50%, i d'un 13,92%, respectivament en comparació amb la temporada 2021-2022. Quant al repartiment d'aquestes, 4.713 es destinen a temporers i 197 a fronterers temporals.