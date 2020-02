La xarxa de calor de la Comella suma nous clients

La xarxa de calor d'Andorra la Vella va sumant nous clients. Així, tal com informa FEDA, tres nous edificis, amb un total d’una seixantena d’habitatges, han signat recentment els contractes per adherir-se a aquesta xarxa que està en ple desenvolupament. Els nous edificis se sumen a 'The White Angel', que va ser el primer client privat en contractar aquest nou sistema de calefacció i aigua calenta "més neta i sostenible", i als edificis comunals de la parròquia, que ja compten amb el Centre esportiu dels Serradells com a primer edifici de la parròquia que s’abasteix amb aquest sistema.

La xarxa de calor d’Andorra la Vella subministra calefacció i aigua calenta que prové del Centre de tractament de residus i que aprofita la calor residual de la valorització dels residus, que fins ara no es feia servir. Així doncs, tota l’energia tèrmica que se subministra és neta i lliure d’emissions, tal com recorden des de la companyia elèctrica.

En paral·lel a les obres de construcció de la xarxa de calor que s’estan duent a terme, també s’està treballant la comercialització del servei i FEDA Ecoterm ja compta amb un total de 230 habitatges que han signat el contracte per connectar-se a la xarxa quan aquesta arribi a la seva ubicació. Així, posen en relleu que durant els propers mesos se seguirà construint la xarxa de calor i treballant per donar a conèixer entre els clients potencials aquest sistema de calefacció que representa una alternativa al gasoil i a l’electricitat.

L’aposta per la cogeneració és un àmbit estratègic per a FEDA, que a través de FEDA Ecoterm vol oferir una alternativa de calefacció més sostenible. Aquest sistema de calefacció centralitzada ja és una realitat a Soldeu i amb el projecte de la Comella encara es va més enllà gràcies a l’aprofitament d’una energia tèrmica que fins ara no es feia servir. L’estalvi en emissions de CO2 que representarà el projecte de la Comella es calcula en unes 6.700 tones de CO2 a l’any, el que equival a les emissions de 3.500 vehicles a l’any.