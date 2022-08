Alerta a la policia per l'increment del consum de drogues en menors

Andorra la VellaEl cos de policia es mostra preocupat per l'increment del consum de drogues entre menors d'edat al país. Ho ha manifestat en declaracions a RTVA el director del cos d'ordre, Jordi Moreno, qui ha afirmat que, tot i que finals del segle XX i principis del XXI el consum d'estupefaents tenia el perfil determinat, avui dia la situació ha canviat i la marihuana acapara la majoria del mercat. D'aquesta manera, exposa que la situació és preocupant i que detecten que el consum comença en joves de tretze anys i es normalitza a l'adolescència, entre els 15 i els 17.

En relació amb els perfils, Moreno manifesta que n'hi ha de diferents, des de menors provinents de famílies desestructurades fins de "normals, treballadores i d'alt poder adquisitiu". En aquest sentit, referma que l'estigma que els consumidors provenen de nuclis de convivència en situació de dificultat, ja no és real. També fa el punt sobre les xarxes socials com a via de subministrament del cànnabis.