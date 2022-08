Els bombers extingeixen un incendi a Coll de Nargó

Coll de NargóEls bombers de la Generalitat de Catalunya han extingit aquest dimarts a la tarda un incendi en una granja a Coll de Nargó. Segons informen a través de les xarxes socials, el foc s'ha originat per una explosió a la instal·lació i s'ha desenvolupat a unes cabanes de l'exterior. En l'extinció hi han treballat nou dotacions del cos català i no hi han resultats persones o animals ferits, per la qual cosa només hi ha hagut danys materials.