Cinc detinguts a Puigcerdà per possessió de 24 quilos de cànnabis

Andorra la VellaDetenció a Puigcerdà de cinc homes per part dels Mossos d'Esquadra, d'edats que comprenen entre els 22 i els 50 anys, per possessió de 24 quilograms de marihuana, tal com informa Ràdio Seu. Els hi han trobat setze bosses de plàstic amb els cabdells de cànnabis, guardats en dues maletes resguardades a una furgoneta.

El cos de Policia informa que els fets es van produir la nit de dilluns, cap a les quatre de la matinada. Una patrulla feia un control a la plaça d'Europa. Van observar que per la carretera N-152, que travessa la part sud de Puigcerdà, hi circulaven dos vehicles, un turisme i una furgoneta, que els van cridar l'atenció. Els seus conductors s'haurien sorprès en veure la dotació policial i, en el moment d'aturar-los, van dir que eren amics. Els ocupants dels cotxes es van mostrar força nerviosos i els agents van decidir identificar i escorcollar els vehicles.

És en el registre quan els agents van trobar-hi la droga. Van procedir a la detenció dels cinc homes, acusats d'un delicte contra la salut pública. Posteriorment, es va pesar el material a comissaria i es va confirmar la xifra de 23,9 quilograms. Els Mossos treballen en la línia que el turisme obria pas i feia de llançadora a la furgoneta, on tenien la marihuana decomissada. Passen a disposició judicial els presumptes delinqüents.