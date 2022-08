Denúncia per maltractament animal a una explotació clandestina de l'Alt Urgell

Andorra la VellaLa Guàrdia Civil de Lleida i el Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) han obert diligències per investigar a dues persones com a presumptes autores d'un delicte d'abandonament animal a Estamariu, segons ha informat Ràdio Seu. S'ha determinat que aquestes persones no subministraven ni atenció veterinària ni l'alimentació adient als animals. Les bèsties es trobaven en una explotació del municipi de l'Alt Urgell que no estava enregistrat. Tot el procés d'investigació es va iniciar arran d'una denúncia ciutadana.

Els agents del SEPRONA es van trobar 18 animals de l'espècie ovina, 11 de l'espècie caprina, 6 equins i 3 gossos en condicions inadequades. Els animals es trobaven visiblement desnodrits. Els gossos lligats amb cadenes, infectats per paràsits i amb dificultats de mobilitat. També hi havia 3 ovelles mortes en estat avançat de descomposició. Les diligències sobre el presumpte delicte d'abandonament animal han estat enviades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la Seu d'Urgell.