Andorra la VellaLa policia informa que aquest cap de setmana va detenir un conductor resident de divuit anys per positiu en el test de drogues. Després de la prova, el cos procedeix a revisar tant el que portava a sobre com el que hi havia al cotxe, moment en què es van trobar amb quatre pastilles d'amfetamina i 0,9 grams d'haixix.