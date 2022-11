Detingut per robar dues armilles i un polar mentre anava begut

La MassanaLa policia ha detingut un home la nit de divendres a dissabte com a presumpte autor d’un furt amb força a un establiment de la Massana i danys a diversos vehicles. Segons informen des del cos d'ordre, els agents han estat alertats per un testimoni i un agent de circulació fora de servei que han vist com un home vestit amb roba fosca i sabates negres trencava l’aparador d’una botiga, accedia a l’interior i després fugia en direcció a un aparcament proper. L’empresa de seguretat ha refermat la descripció de l’individu i dels fets minuts després de visualitzar les càmeres de seguretat.

Davant els fets, els efectius han iniciat immediatament la recerca i han localitzat el presumpte autor, resident de 34 anys, amagat al pàrquing i sota els efectes de l’alcohol. A més, pocs metres d’on s’ocultava l’arrestat, els policies han trobat el material sostret, dues armilles i un folre polar.

Un cop detingut, han constatat com a l’aparcament on s’amagava hi havia diversos vehicles amb danys materials i marques que apuntarien al mateix home com a presumpte autor, qui ja ha passat a disposició judicial.