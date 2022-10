Entren per la finestra d'una casa mentre el matrimoni sopa a la Seu per robar joies

La Seu d'UrgellUn matrimoni de la Seu d'Urgell va ser robat a casa seva mentre estaven sopant a casa, segons han comentat fonts coneixedores del cas. Els fets van tenir lloc al vespre en la zona de les cases del Parc de la Boixadera prop de l'Horta del Valira. La parella es trobava en el menjador durant el sopar i no van escoltar res. Com s'havien deixat oberta la finestra de l'habitació del pis superior, mentre ells estaven en la planta inferior, els lladres van accedir al domicili. Van entrar en l'habitació de la parella i van agafar les joies que hi havia.

Posteriorment, els lladres van fugir i aquí sí que el soroll que van realitzar va permetre al matrimoni veure que algú marxava de l'habitatge. No els van poder, però reconèixer, tot i que en principi van copsar que es tractava de dues persones. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el delicte que no es pot considerar que formi part, fins ara, d'una forma d'actuar d'una banda perquè no hi ha casos previs coneguts.