Enxampen un conductor andorrà circulant a 179 km/h a la C-14

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor andorrà, de 32 anys, per circular a 179 quilòmetres per hora al terme municipal de Verdú, a l'Urgell. Els agents havien establert aquest dijous un control de velocitat al quilòmetre 64.9 de la carretera C-14, un tram que es troba limitat a 90 km/h.

En el decurs del control, als volts de les 12.35 hores es va detectar el turisme, amb matrícula del Principat, gairebé duplicant la velocitat màxima permesa a la via. Per aquest motiu se l'ha denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit. Els fets han estat posats en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.