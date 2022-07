L'acusació del mestre del María Moliner reclama que es revoqui l'absolució

Andorra la VellaLa revisió de la sentència que va absoldre el mestre del col·legi espanyol María Moliner del delicte d'abusos sexuals a menors del que venia acusat s'ha dut a terme aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia. Les tres famílies que han fet arribar el procediment fins a la sala penal han tornat a demanar que es revoqui la sentència de Corts i es condemni l'home a set anys de presó, dels quals dos ferms, un període d'inhabilitació com a professor de deu anys i la prohibició d'entrar en contacte amb les víctimes, infants d'entre dos i tres anys, durant dotze exercicis.

D'aquesta manera, els progenitors consideren, al contrari que la resolució de primera instància, que hi ha suficients indicis per acreditar els fets explicats per les criatures. El ministeri fiscal ha mantingut la seva posició i continua sense presentar càrrecs i, per la seva banda, la defensa del mestre ha sol·licitat que es ratiqui l'absolució de Corts.