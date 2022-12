Multa de fins a 3.000 euros per col·locar un 'slackline' a l'estany de Baborte

Andorra la VellaEls Agents Rurals han localitzat i denunciat uns visitants del Parc Natural de l’Alt Pirineu que havien instal·lat una corda d”slackline’ damunt l’estany de Baborte per practicar-hi aquesta activitat. Els responsables de l’acció il·legal s’enfronten a una multa que pot ascendir fins als 3.000 euros, segons informa Ràdio Seu.

Des del cos de vigilància del medi natural han justificat aquesta denúncia administrativa perquè aquest tipus d’instal·lació pot suposar un perill per a la fauna de la zona i, a més a més, suposa un risc en cas que hi hagin de circular a prop aeronaus, com podria ser un helicòpter o bé una avioneta. La línia era de grans dimensions, s’havia muntat a uns vint-i-cinc metres per damunt de l’aigua i anava d’una punta a l’altra de l’estany, que està situat al terme municipal d’Alins, a una altitud de 2.368 metres d’altitud, i abasta una superfície de 8,4 hectàrees.

Des de la direcció del parc han aprofitat per recordar que és obligatori demanar autorització prèvia per al muntatge de slacklines, tirolines, noves vies d’escalada o vies ferrades al territori que comprèn el Parc Natural de l’Alt Pirineu, situat a cavall del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell.