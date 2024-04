Piqué queda lliure de sospita per la Guàrdia Civil

Andorra la VellaEl Jutjat d'Instrucció Número 4 de Majadahonda està investigant els comptes de l'exfutbolista Gerard Piqué en relació amb el 'Caso Rubiales'. Segons informa la Cadena SER d'Espanya, els investigadors han descobert "un gran flux de diners entre els comptes de KOSMOS, així com de Gerard Piqué i el seu entorn". Es recorda que entre el 2019 i el 2021, Piqué va rebre més de 10,4 milions d'euros de l'entitat saudita SELA Sport Company com a comissió per haver portat la Supercopa d'Espanya fins a l'Aràbia Saudita, una polèmica que es manté sota el focus mediàtic.

Segons l'informe de la Guàrdia Civil, el 25% d'aquells ingressos procedents de Riad van ser transferits a comptes a Andorra. La Unitat Central Operativa ha analitzat la informació bancària de les persones que van rebre la major part dels fons emesos per KOSMOS FOOTBALL i la conclusió a la qual arriben és que "no s'han detectat pagaments amb destinació a comptes vinculades amb directius de la RFEF investigats entre el 21 de desembre del 2018 i el 31 de desembre del 2022", segons sosté la Cadena SER d'Espanya.