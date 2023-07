Sense proves que hi hagués droga en els gots de les tres noies de les festes d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLa policia va requisar els gots de les tres noies que van avisar d’un possible intent de submissió química amb drogues a les begudes en les festes d’Escaldes. La policia va requisar els gots utilitzats per les noies a les 3:30 del matí el 25 de juliol. Aquests gots suposadament contenien presumptes substàncies sospitoses i una de les tres afectades hauria begut un glop.

Tres dies després, la policia ha donat per tancada la investigació i ha passat l’afer a la Batllia per si vol obrir una investigació. En les proves analítiques que es van fer a la noia que va beure del got amb la suposada droga no es va trobar cap rastre d’estupefaent. Cap de les suposades víctimes ha presentat denúncia.

El resultat de les anàlisis de la beguda que hi havia als gots encara no ha arribat. La policia no té les anàlisis, però davant la falta d’indicis i sense denúncies s’ha decidit que sigui la Batllia qui determini si cal o no obrir una nova investigació.