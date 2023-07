Troben 850 paquets de tabac en un Skoda del que es desconeix el propietari

Andorra la VellaNi hi és, ni se l'espera, ni se l'identificarà segurament mai. La policia va trobar 850 paquets de tabac de la marca Philip Morris que estaven dins d'un SködaOctavia, matrícula francesa AY665SL. Com acostuma a passar amb els cotxes que els contrabandistes utilitzen per passar el tabac l'Skoda és de difícil rastreig. Es tracta de cotxes vells, prescindibles si són detectats per la policia i que no tenen per què portar la matrícula real.

Duanes ha comunicat a través del BOPA que el desconegut contrabandista disposa d'un termini de deu dies hàbils per examinar l'expedient a les dependències de la Duana. L'expedient inclou la imposició d'una sanció d'un import de tres mil cent quaranta euros amb trenta-tres cèntims (3.140,33 €). Mai serà pagat, però el cotxe serà comissat.