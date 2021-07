Un estiu a les estacions per gaudir de l’aire lliure en família

Andorra La VellaLes estacions d’esquí d’Andorra encaren l’estiu amb optimisme després d’un hivern difícil. Conscients que la gent té ganes, després de més d’un any de restriccions, de sortir i gaudir de les vacances d’estiu, presenten una temporada amb diverses novetats i il·lusió per aconseguir uns bons resultats. L’estació més gran del país, Grandvalira, ha preparat una temporada que, amb el lema “Col·lecciona Aventures”, pretén que els clients puguin viure experiències completes a la muntanya gaudint de l’aire lliure.

L’estació presenta novetats al sector de Canillo i al de Soldeu. En aquest darrer s’estrena el nou Centre d’Observació de la Marmota, uns itineraris que permetran conèixer aquest animal. Una altra proposta nova és l’Explor Games, un joc d’aventura i reptes guiats per una aplicació mòbil que combina l’orientació en espais a l’aire lliure, les dinàmiques dels escape rooms i els videojocs. Aquesta és la principal novetat al sector de Canillo.

Més enllà d’aquestes noves activitats, cal destacar que al sector de Soldeu els visitants podran gaudir del camp de golf, el més alt d’Europa (situat a 2.250 metres), en el qual s’ho poden passar bé tant els més experts com els que ho proven per primera vegada gràcies al camp de pràctiques. La instal·lació compta amb nou forats i un par 33 en una longitud de 2.590 metres i 16 hectàrees. El director general de Grandvalira Ensisa, David Hidalgo, va destacar durant la presentació de la temporada d’estiu, el 17 de juny, que “les condicions del camp són molt bones des del primer dia”. A més, va posar en relleu que el Centre d’Observació de la Marmota a Soldeu “serà un atractiu important” per al sector.

Una altra de les propostes a Soldeu són les sortides per poder conèixer, de la mà d’apicultors, tot el procés de producció de la mel i el món de les abelles en general. I tenint en compte que una de les apostes de l’estació és la gastronomia, en aquest sector els visitants podran gaudir del restaurant Wine & Meat Bar by Jean Leon, que disposa d’una carta amb cuina fresca de mercat i una àrea Josper amb la brasa com a fil conductor. A més, el sector disposa d’una cafeteria.

Entrada única

Quant a Canillo, i més enllà de la novetat de l’Explor Games, cal destacar que aquest estiu es podrà adquirir una entrada única al Mon(t) Magic Family Park, amb la qual es podrà accedir a totes les activitats, tret de l’atracció estrella, la tirolina, per a la qual caldrà adquirir un passi a part. Cal recordar que aquesta atracció de 550 metres de llargada permet sobrevolar el llac del Forn. Una altra proposta d’altura és el Màgic Gliss, un tobogan de muntanya de 555 metres. Els més petits de casa també tenen un ventall de propostes de les quals gaudir en aquest sector, com cotxes de pedals, l’Acrojump, el minigolf i llits elàstics.

I a la zona del llac del Forn s’ofereixen propostes com patinets d’aigua i piragües, o múixing d’estiu per passejar amb trineus arrossegats per gossos.

Una altra de les novetats d’aquest estiu en aquest espai és el Mirador Portella, on hi haurà un Food Retrac al qual s’accedirà amb un telecadira que obrirà tres caps de setmana del mes de juliol (17 i 18, 24 i 25, 31 i 1 d’agost). I com en el cas de Soldeu, la gastronomia també hi té el seu espai amb els establiments el Roc de les Bruixes, el Xiri Forn i la cafeteria.

Cal destacar que amb el forfet de la temporada d’hivern es podrà fer ús de tots els remuntadors que s’obriran durant l’estiu, mentre que paral·lelament s’ha impulsat el forfet 4 Valls, que permet flexibilitat al visitant perquè es pot consumir en dies no consecutius i dona accés a diverses activitats a tots els sectors de Grandvalira Resorts: Encamp, Canillo, Soldeu i Ordino.

Bici i nou simulador a Vallnord

Vallnord-Pal Arinsal continua fent una ferma aposta per la bicicleta combinada amb altres activitats. Així, una de les novetats més importants de l’estació és el simulador Skytechsports. Aquest simulador d’esquí, un dels més avançats del món, es posarà en marxa a finals del mes de juliol. Aquesta acció té com a objectiu donar visibilitat al sector de la neu durant tota la temporada i crear-ne més afició i cultura. Una altra novetat és el tir amb arc, que torna a l’estació gràcies a l’habilitació d’un espai al sector de Pal, al Planell. És una de les activitats més antigues de l’estació i se suma a les més de quinze que hi ha actualment. A més, s’inauguraran dos circuits d’e-bike a Arinsal. Vallnord-Pal Arinsal també ha volgut potenciar i millorar la convivència entre vehicles i ciclistes col·locant nous cartells informatius als diferents ports de la Massana. Així mateix, l’estació ha desenvolupat una nova estratègia de cicloturisme que té com a objectiu convertir el coll de la Botella en el centre neuràlgic d’aquesta pràctica.

Naturland inicia una nova etapa

Demà dissabte Naturland inicia la temporada d’estiu i una nova etapa simbolitzada en el nou nom. La temporada estarà marcada per la proposta d’activitats outdoor que se centraran en el contrast d’experiències entre les dues cotes. En la 1600 els clients gaudiran d’activitats relacionades amb la muntanya assistides per una instal·lació, com l’airtrekk que podria simular una via ferrata, el tobotronc que podria ser com una baixada en trineu o el nou circuit d’obstacles de buggy, com un camí de muntanya. També s’aposta per noves activitats amb vehicles elèctrics i una ampliació de la zona Naturkids, espai exclusiu per als més petits. En la cota 2000, l’aposta és per les activitats més tradicionals i esportives, amb el nou Naturlandbike center, les noves rutes de senderisme, les activitats amb cavalls i ponis, i altres propostes com el tir amb arc i l’espai granja. La gastronomia és un altre dels atractius. A més, la reobertura de l’Alberg 1600 és una de les apostes per fomentar l’estada de més d’un dia al centre d’activitats lauredià.