¿I si ens haguéssim de confinar a la muntanya?

Escaldes-EngordanyQuè passaria si ens haguéssim de confinar per alguna causa sobrevinguda enmig de la muntanya? Aquesta és la pregunta sobre la qual gira la temàtica de l’Andart, la biennal d’art que se celebra a Andorra i que enguany arriba a la quarta edició. De l’1 de juliol al 15 de setembre, uns quants creadors presenten les seves propostes al voltant d’aquest fil temàtic. El certamen, en el qual es presenten una cinquantena d’obres de tota mena, compta amb la participació de 65 artistes procedents de 25 països.

La disjuntiva que es presenta als artistes no és pas casual perquè, després d’un any i mig de pandèmia mundial causada pel covid-19, i que va tenir diferents fases de confinament, especialment important la primera amb el famós hashtag#QuedataCasa, l’Andart vol explorar aquesta nova manera de relacionar-se. En certa manera la biennal artística vol ajudar a redescobrir les relacions entre les persones i tot l’entorn natural que els envolta, així com presentar aquest confinament a la muntanya com una via alternativa als models de societat actuals.

Un dels objectius principals de la mostra és oferir al visitant una visió polièdrica des de diverses disciplines i temàtiques al voltant dels canvis que la por i la incertesa de la pandèmia han generat en la nostra rutina. Per a molts, la natura és una via alternativa, però s’ha de redescobrir i cal canviar la manera com hi interactuem. De fet, aquesta és la missió que tenen els creadors. Conceptes com la solidaritat, la solitud i l’aïllament també hi tenen un espai privilegiat.

Pel que fa als espais on els artistes presenten les creacions, destaquen els paratges privilegiats al voltant del llac d’Engolasters, juntament amb les instal·lacions de la caseta del guarda de FEDA i el camí de les Pardines. A la pràctica, això vol dir que Encamp acull una gran part dels espais, tot i que un terç de les obres també es poden veure a Escaldes-Engordany.

Des d’Andorra Turisme, entitat que dona suport al projecte per segon any, es destaca la importància d’impulsar esdeveniments a la natura, un dels béns més preuats del Principat perquè també permeten assolir una diversificació de la clientela. En aquesta línia, Andorra Turisme ja planifica per a aquest estiu tota una sèrie d’accions i iniciatives vinculades amb l’entorn natural, amb la voluntat d’enriquir l’experiència del visitant, més necessària que mai després d’haver deixat enrere els moments més durs de la pandèmia.

Repte arquitectònic a l’Espai Xirro

L’edició d’enguany va més enllà i des de la direcció de l’Andart es planteja també un repte arquitectònic, seguint el fil conductor del confinament a la muntanya. Així doncs, agafant com a punt de referència les construccions del popular joc Kapla, els participants han hagut de treure tot l’enginy per fer una construcció amb uns materials predefinits: 9 potes metàl·liques, 6 perfils de fusta base, 14 perfils de fusta per a estructura, 36 llistons de fusta, 10 panells de fusta i 10 metres de tela rosa d’amplada.

Entre els equips participants destaca la presència andorrana, però també la internacional gràcies a l’arribada de grups provinents del Brasil, el Japó i també d’arreu de Catalunya. Els set participants tenen una parcel·la assignada a l’anomenat Espai Xirro, un camí d’uns 200 metres de llargada situat a la part sud de l’Àrea de FEDA, propietat de Casa Xirro.