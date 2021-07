Jordi Gallardo: «Volem convertir-nos en un referent europeu dels ‘e-sports’»

Andorra La VellaQuè ha de suposar per al país la recent aprovació de la llei dels esports electrònics, més enllà de dotar-los d’un marc legal?

Som la segona jurisdicció europea que regulem els e-sports. Només França ho ha legislat abans. I a nivell internacional som la cinquena jurisdicció que ho fem. La nostra llei intenta aportar concreció, seguretat jurídica i aspectes, com el codi ètic o el codi deontològic, que permetran, més enllà de generar retorn econòmic com a indústria, fomentar una activitat que no només hem de mirar des d’un vessant competitiu o d’oci, sinó des de moltes altres dimensions. En el nostre cas veiem la possibilitat de generar riquesa i llocs de treball, però també, i en això m’atreveixo a dir que som pioners, de fomentar la indústria turística, educativa, social i tecnològica.

La dimensió del país, que sovint suposa un impediment, per la dependència veïnal, en aquest cas juga a favor per legislar amb cintura i adaptar-se ràpidament a les necessitats que sorgeixin.

Hi veiem moltes possibilitats. Ser petits ens permet regular una llei i impulsar un pla estratègic en poc temps i molt a prop del sector privat. L’hem treballat amb sectors locals i internacionals, i tota la informació que hem recollit ens ha ajudat a elaborar aquest pla que té cinc dimensions i set eixos estratègics, alguns dels quals ja hem començat a desenvolupar. Per exemple, hem insistit en introduir els e-sports al sistema educatiu andorrà, perquè creiem que poden transmetre valors més enllà de les etiquetes que fàcilment es reconeixen.

Fins on han arribat els ecos de l’aprovació de la llei i el pla estratègic? Quins perfils, empresarials o particulars, s’han interessat pel projecte?

Ja hem parlat amb projectes que s’estan desenvolupant al país, amb capital andorrà, i també amb d’altres de capital estranger que volen aterrar aquí al Principat. Els oferim aquest marc específic, al qual cal sumar-hi els atributs ja coneguts: un marc fiscal homologable, una qualitat de vida amb un sistema sanitari òptim...

Pot concretar una mica?

Hem tingut converses tant amb equips professionals que es dediquen als e-sports com amb creadors de continguts i indústria associada. Aquest és un sector en creixement amb unes perspectives increïbles. També hem parlat amb empreses que es dediquen a crear gaming centers i a organitzar esdeveniments esportius internacionals. La majoria de contactes han estat amb empreses europees, que s’han interessat en l’estratègia de país al voltant d’aquest sector. El nostre objectiu és convertir-nos en un referent europeu.

Fins a quin punt la polseguera mediàtica aixecada recentment pels youtubersespanyols arribats al país ha contribuït a impulsar o a acabar d’inspirar el marc regulador aprovat?

Tots dos són sectors digitals que generen sinergies, però els youtubers no han marcat aquest full de ruta. Que Andorra tingui alguns youtubers que són referents internacionals s’ha donat de manera espontània, sense que el Govern hagi fet res per promocionar-ho. S’ha posat molt el focus en això, i no dic que no hagi estat positiu per a nosaltres, però tot això ha estat paral·lel als e-sports, que ja formaven part dels acords de Govern que vam prendre al principi de la legislatura.

Més enllà de la llei, quines accions ja s’han començat a desenvolupar?

Treballem en la creació d’una agència de ciberseguretat. Abans de final d’any tindrem una trobada empresarial al voltant del món dels negocis relacionats amb aquesta indústria. Serà un fòrum internacional amb empreses i inversors. I també organitzarem una competició.

Quin tipus de competició serà?

Andorra pot ser, per ubicació, un lloc interessant per a un producte competitiu que no existeix a hores d’ara. Això serà a mitjà termini, però la competició que organitzarem aquest any ens ha de començar a traçar el camí. L’àmbit competitiu és important perquè genera una dimensió turística, però hi ha una dimensió econòmica que també ho ha de ser. No et puc donar més pistes.

¿I sobre la que se celebrarà enguany? Serà un torneig sobre un videojoc?

Sí, serà un torneig internacional sobre un videojoc.

Un dels pilars en els quals se sustenta el pla estratègic és el finançament d’empreses. Té alguna partida fixada?

Encara no. Això ho veurem en els pressupostos del 2022. Aleshores sabrem quina quantitat hi podem destinar, tenint en compte els contactes que ja hem tingut amb empreses privades que estan analitzant, i algunes concretant, la creació de projectes al país. L’aportació pública ha de servir per potenciar el vessant més emprenedor d’aquesta iniciativa i per fer acompanyament d’alguns dels projectes.

D’acord amb la col·laboració público-privada, però l’acompanyament a empreses, els ajuts a emprenedors i l’organització d’esdeveniments costen diners. D’on tenen previst treure’ls, tenint en compte que els països dependents del turisme (el 40% del PIB d’Andorra penja d’aquest sector) han patit una recessió més acusada pels confinaments?

Hem de ser realistes. Hem tingut una caiguda de prop del 15% del PIB per la pandèmia. Però també és cert que la recuperació a curt termini, amb la priorització de desplaçaments de proximitat, ens ajudarà. Preveiem una bona campanya d’estiu i necessitarem un bon hivern. Des d’Economia lluitarem perquè aquest sector pugui tenir una ajuda i un impuls.

¿És contradictori promoure els e-sportsen l’àmbit educatiu quan s’alcen veus d’experts que alerten de la dependència de les pantalles d’infants i joves?

Voler apartar els joves avui dia de les pantalles és una lluita perduda, perquè són nadius digitals. Però sí que se n’ha de fer un bon ús. Un ús controlat, i per això s’haurà de fer pedagogia. Tot depèn del consum que se’n faci.