Anar de rebaixes: un clàssic que no passa mai de moda

Andorra La VellaUn bany a Caldea, una excursió per la vall d’Incles, una visita guiada a una plantació de maduixes o una baixada en bici per les pistes de Vallnord - Pal Arinsal. Andorra ofereix una infinitat d’activitats a l’aire lliure, però cap ha aconseguit encara fer ombra a l’atracció andorrana per antonomàsia: anar de compres. I si és en època de rebaixes, raó de més. Els descomptes estiuencs al Principat acostumen a començar una setmana abans que a Catalunya i el període s’allarga durant tres mesos, cosa que les converteix en una de les rebaixes més llargues d’Europa. Si, a més a més, tenim en compte la diferència de preu -l’IVA espanyol és del 21% i l’IGI andorrà del 4,5%-, i que les botigues no tanquen els diumenges, l’oferta es torna imbatible entre els amants de les compres.

Aquest petit país dels Pirineus concentra en pocs quilòmetres prop de 1.500 comerços que li han fet guanyar fama mundial, i l’opció de passar un dia comprant a Andorra s’ha convertit en un clàssic entre els turistes que visiten el país. Hi ha botigues amb més de 50 anys d’història que gairebé podrien erigir-se en un monument andorrà -espais de cosmètica i perfumeria que porten nom de dona- i d’altres que, en pocs mesos, es convertiran en la nova icona del país. Per als que encara no sàpiguen l’última novetat comercial andorrana, ens referim a Epizen, el futur centre comercial del grup Pyrénées, que obrirà d’aquí pocs mesos i que amb el seu disseny revolucionari substituirà el mític Punt de Trobada. La parròquia de Sant Julià de Lòria, on s’ubicarà el centre comercial, tornarà així a tenir opcions per captar l’atenció dels compradors, que majoritàriament es concentren a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella i l’avinguda Carlemany d’Escaldes-Engordany, que formen l’anomenada Shopping Mile i reuneixen la majoria de marques internacionals de roba.

Malgrat que Andorra està fent grans esforços per diversificar la seva oferta, el turisme de compres continua sent el principal motiu pel qual els visitants travessen la frontera del riu Runer. I no se n’ha pas d’avergonyir ni pensar que la qualitat de les seves activitats és inferior a la d’altres destinacions. Hi ha llocs com Los Angeles o Ciutat de Panamà, per exemple, que només amb els seus outlets cada any atrauen milers de persones.

S’ha de reconèixer que les compres en línia representen una amenaça per als botiguers andorrans, que tenen poc desenvolupada la venda per internet, però passejar pels carrers d’Andorra carregat de bosses és una experiència que pot acabar sent rodona si es combina amb altres activitats, com una estada per hores en un hotel de luxe de la capital o una degustació de la tradició culinària del país. La directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, Pilar Escaler, assegurava recentment que “cal crear experiències integrals que ofereixin al visitant una vivència completa, que vagi més enllà de la simple compra”. I això és el que pretenen iniciatives com les Jornades Gastronòmiques d’Ordino, que se celebren del 24 de juny fins al 24 de juliol i volen ser un complement per a aquells visitants que volen fer parada i fonda mentre gaudeixen d’un dia de compres.

En la seva primera edició, l’Associació d’Hotelers i Comerciants d’aquesta parròquia ha fet una selecció de plats tradicionals del país i, per un preu de 25 euros, els visitants podran degustar les delícies que ofereixen les muntanyes d’Andorra, amb especial èmfasi en el producte de proximitat. Els comensals que s’animin a participar-hi rebran un obsequi per cada entaulada que facin en un restaurant d’Ordino. I per als que passin més d’un dia al Principat, les jornades es complementen amb quatre tallers a càrrec dels xefs del país Marc Mora (farà entrants), Carles Flinch (s’encarregarà del peix), Pep Ramos (cuinarà la carn) i el mestre pastisser Jimmy Ambor. Ramos, que porta anys al capdavant de l’Era d’en Jaume i és un dels 29 participants, considera que “al Principat hi ha un nivell culinari extraordinari, encara que avui dia no hi hagi un reconeixement oficial”. I és que la gastronomia andorrana ha estat durant dècades la gran oblidada del turista. Fins fa poc, els que venien a passar el dia descartaven sense motiu l’opció de dinar en una borda, i preferien entrar en el primer restaurant que trobaven per omplir la panxa.

Afortunadament, l’interès per la diversitat culinària andorrana ha anat guanyant adeptes i ha obligat molts restauradors a apujar el nivell dels seus plats. La revitalització de les antigues bordes, convertides ara en espais gastronòmics, és un atractiu indiscutible i val la pena desplaçar-se fora de la capital per viure-hi una autèntica experiència culinària. L’amanida de xicoies, la truita de riu, l’allioli de codony, el civet de porc i la coca masegada amb brossat són només alguns dels plats que esperen complaure els paladars més exigents. La qualitat del producte gastronòmic nacional és tan gran com l’oferta comercial de les botigues andorranes; un binomi perfecte que, en acabat el dia, us deixarà plens de satisfacció.