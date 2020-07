L'Art Camp s'andorranitza a la Llacuna

Amb l'objectiu de mantenir viu l'esperit de l'Art Camp Andorra, malgrat no poder celebrar-ne la 7a edició aquest mes de juliol per la crisi sanitària de la Covid-19, la Comissió Nacional Andorra per a la UNESCO (CNAU) ha organitzat una exposició amb tots els artistes andorrans que han participat en les diferents edicions des de l'inici del projecte. La mostra es pot veure al vestíbul del Centre Cultural de la Llacuna d'Andorra la Vella fins al 31 de juliol.

D'altra banda, la CNAU organitza des del 2018 exposicions itinerants de les obres de l'Art Camp per totes les parròquies, exhibint una col·lecció de cada edició. Tal com explica el Govern a través d'un comunicat, aquest any es va iniciar el recorregut a Sant Julià de Lòria amb la mostra del 2012, però el recorregut de l'exposició es va veure aturat amb la situació d'emergència sanitària. Amb la represa de l'activitat, s'ha tornat a posar en marxa; així, de l'1 al 31 de juliol les obres es poden veure a L'Estudi d'Ordino. Quant a l'itinerari previst, de l'1 al 31 d'agost es trobaran a la biblioteca de la Massana; del 9 al 30 de setembre, a La Llacuna d'Andorra la Vella; i del 19 d'octubre al 13 de novembre, a la sala d'exposicions del comú d'Encamp. L'itinerari acabarà al CAEE d'Escaldes-Engordany entre el 16 de novembre i el 28 de desembre.