Un total de 84 talents han participat en l'edició d'enguany de l'Andorra Sax Fest

Andorra la VellaLa novena edició de l'Andorra Sax Fest ha tancat les portes amb un balanç molt positiu per part tant dels organitzadors, com també dels participants i públic. Enguany ha estat una edició rècord en participació d'estudiants i professionals del saxo. El certamen ha concentrat tot el món professional del saxòfon durant aquesta setmana a Andorra. Han estat 84 els aspirants a les competicions del Solo i Youth Competition i la participació andorrana ha fet un bon paper emportant-se el primer premi de dues categories més joves, demostrant així el nou talent andorrà. Per primer any el comú d'Andorra la Vella ha atorgat una beca que consisteix en la gratuïtat del curs escolar a l'Institut de Música d'Andorra la Vella a Pere Gonzalez de Alaiza Manubens.

Enguany, el conflicte bèl·lic d'Ucraïna s'ha fet palès en el festival, ja que per motius de logística i transport s'ha hagut de posposar per la propera edició el concert de Mikhail Kazakov, guanyador de la Solo Competition del 2022.

Molts participants i membres del jurat coincideixen que per a ells aquest festival és una oportunitat per reunir-se amb la gran família del saxòfon repartida per tot el món, per així compartir tant l'experiència, com la música amb els referents d'aquest instrument a nivell mundial.

El director i organitzador del Sax Fest, Efrem Roca, ha manifestat que "és un somni" que Andorra aconsegueixi concentrar el món professional del saxòfon durant aquesta setmana. "Realment, la intensitat i l'experiència que ens emportem tots marca la diferència", ha indicat, afegint que el Sax Fest "el vivim des de totes les vessants com a concertistes, professors, jurat, i com a públic." L'organització i el jurat apunten que el nivell dels joves professionals que han participat en les competicions cada any és més alt i més exigent. Pel que fa als concerts, han acollit a més de 2.400 assistents.