Aforament limitat a 30 persones en la reobertura de bars i restaurants

L’assessor i epidemiòleg Oriol Mitjà ha dissenyat un pla de desconfinament per a Catalunya que contempla cinc passos a seguir en els propers mesos, basats en criteris tècnics i sanitaris i preservant per damunt de tot la seguretat i la salut de les persones.

En una primera etapa Mitjà recomana la tornada als llocs de treball no essencials només de les persones sanes. En un segon estadi proposa un desconfinament parcial i controlat de sectors concrets, permetent la sortida al carrer de persones sanes amb excepcions respecte a grups de població de risc.

El tercer pas que planteja Mitjà, no exempt de debat, és la reobertura d’establiments d’hostaleria, bars i restaurants, però limitant l’aforament a un màxim de 30 persones i aplicant mesures de seguretat com la distància social, l’ús de materials de protecció o la monitorització de la salut i mobilitat de les persones. La xifra de 30 persones és la que es prendria com a referència i a partir de la qual es veuria compromesa la seguretat d'una concentració de ciutadans en un mateix lloc.

En una quarta fase l’epidemiòleg proposa la reobertura d’escoles, equipaments culturals i esportius per a ús individual, mentre que no seria fins a una cinquena etapa, a mitjà termini, que seria segur permetre esdeveniments socials, culturals i esportius amb aforament per a més de 30 persones.

El pla de desconfinament previst a Andorra, que consta de tres fases, contempla la represa de la majoria d’activitats cap a la segona quinzena de maig, sempre en funció de les variables epidemiològiques d’acord a les conclusions de l’estudi d’anticossos de la població. En qualsevol cas està previst que es faci de manera gradual i, en el cas de la restauració, no s’han definit les condicions tot i que un dels criteris serà donar prioritat a aquells establiments que, a banda de garantir les mesures de seguretat i higiene preceptives, no depenguin del turisme per al seu funcionament.