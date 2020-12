Aprovat el decret per sol·licitar la suspensió de contracte o la reducció de jornada d'assalariats per a l'any vinent

El darrer Consell de Ministres de l'any ha aprovat el decret relacionat amb la darrera de les Lleis Òmnibus que entrarà en vigor el proper 1 de gener, i que permet les empreses que tinguin treballadors assalariats en suspensió de contracte laboral o reducció de jornada laboral puguin tornar a sol·licitar la mateixa mesura perquè es faci efectiva per a l'any vinent. “Així ho deixem tot preparat per poder donar resposta a partir del dia 1 a totes les empreses que requereixin poder situar els seus treballadors en aquesta casuística”, ha explicat aquest dimecres el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.



El decret preveu la possibilitat d'acollir-se a una suspensió del contracte laboral al personal vinculat a pubs, discoteques i sales de jocs i màquines recreatives, que no caldrà que justifiquin una davallada en el negoci perquè són les que entren en el grup d'activitats suspeses obligatòriament pel decret de Govern. Pel què fa a les empreses que entren en alguna de les dues casuístiques, hi ha les “d'activitats limitades per les mesures dictades” i el decret estableix que són bars i cafeteries, restaurants i establiments de menjar, transport urbà de passatgers i balnearis i activitats termals. Finalment, la resta d'activitats que no estan incloses en cap de les anteriors es consideren com a activitats econòmiques que pertanyen a sectors econòmics específics.



El Govern i l'empresa assumeixen el salari del treballador de manera corresponsable, un 25% l'empresa i el 75% restant el Govern. Els treballadors per compte propi podran rebre una prestació mínima garantida si la seva activitat principal ha estat suspesa pel decret, o si justifiquen una davallada significativa de la xifra de negoci igual o superior al 50% durant els tres mesos anteriors o entre el 30% i el 50% durant els 12 mesos anteriors, sempre que es justifiqui perill per a la viabilitat de l'empresa.



En matèria d'arrendaments, per als negocis tancats obligatòriament per decret, el preu del lloguer queda reduït en un 75% mentre estigui vigent la suspensió de l'activitat. Els negocis amb una davallada significativa poden flexibilitzar el preu del lloguer com a màxim fins al 31 de març: amb una carència sobre l'import total de les rendes o amb una reducció del mateix import.



De la mateixa manera, els treballadors afectats per una suspensió o reducció, i també els que han estat acomiadats i perceben una ajuda per desocupació, tenen dret a una reducció del 10% del lloguer, del 20% del lloguer quan són famílies monoparentals i també del 20% quan són treballadors per compte propi.



Excepció amb l'esquí

Finalment, el decret aprovat aquest dimecres per l'executiu també estipula que, excepcionalment, les empreses que tinguin com a activitat principal l'esquí, és a dir, tant les estacions com les botigues de lloguer de material, puguin posar en suspensió temporal dels contractes o en reducció de la jornada laboral els seus assalariats que hagin estat donats d'alta a la CASS amb posterioritat al 30 de setembre del 2020, sempre que els contractes de treball siguin per temporada i no tinguin una durada superior als cinc mesos.



El decret es publica aquest dijous però tindrà vigència a partir de divendres, 1 de gener. Les sol·licituds per a aquestes casuístiques, tant de suspensió de contracte com de reducció de jornada, es poden fer des d'aquest mateix dijous.