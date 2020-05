Aquests seran els únics sectors que creixeran després de l’emergència sanitària

Malgrat que l’economia anirà recuperant la normalitat una vegada se superi l’emergència sanitària, no tots els sectors ho faran al mateix ritme. L’informe que la firma Deloitte ha fet públic aquest dijous revela que els únics mercats amb beneficis els pròxims mesos seran el de l’ alimentació i el farmacèutic, amb un creixement del 10% i el 3% respectivament. El creixement del sector farmacèutic està clarament motivat per la demanda de productes de protecció i prevenció dels efectes de la Covid-19. En el cas de l’alimentació, l’increment de les xifres, comparades amb les de l’any passat, és conseqüència de l’ apilament a l’inici del confinament, i sobretot, per l’ abastiment d’hotels, bars i restaurants que hauran de suplir el producte fet malbé o no acumulat els últims mesos. No obstant, l’informe preveu un impacte a la baixa pel que fa al consum d’alimentació durant els mesos nadalencs, ja que s’auguren unes festes més austeres en la despesa familiar.

La recuperació econòmica estarà marcada per les fites sanitàries, la mobilitat i la confiança del consumidor. Analitzant altres sectors al detall, la reactivació econòmica, segons Deloitte, quedaria de la següent manera:

Restauració

La demanda en restaurants i la seva recuperació econòmica està majoritàriament vinculada al servei a domicili i la recollida del menjar en l’establiment fins a la primera quinzena de juny, quan es preveu que s’obrin els primers establiments amb aforament limitat. L'obertura gradual de locals, la implantació de protocols higiènics i el retorn progressiu als llocs de treball marcaran la reactivació del sector, que va veure disminuïda la seva demanda en un 95% a l’abril i preveu que segueixi amb una reducció del 40% del servei al desembre. Tot i això, Deloitte augura que els bars i els establiments de menjar ràpid tindran una recuperació més accelerada que els restaurants tradicionals i l'únic segment amb creixement serà el menjar per emportar.

Sector tèxtil

Durant l’aïllament domiciliari, la demanda s’ha reduït al comerç electrònic, que de mitjana es calcula que absorbirà un 15% aproximadament de la demanda total. La recuperació de la mobilitat i la reobertura de botigues marcaran l'inici de la recuperació d’aquest sector, passant d’una caiguda del 80% de vendes al maig al -20% al desembre, comparant-lo amb l'any anterior. S'espera, de la mateixa manera que amb l’alimentació, un impacte a la baixa per Nadal per una menor compra de roba de les famílies.

Viatges i hotels

Segons l’informe, la demanda fins a juliol estarà limitada a viatges de primera necessitat i ús governamental. La recuperació d'aquest sector vindrà marcada també la reobertura de ‘ corredors turístics’ segurs, sanitàriament parlant, i la implantació de protocols higiènics que donin confiança al consumidor. L'evolució serà del -95% a l'abril al -55% al desembre, respecte al 2019. Durant l'estiu, s'apreciarà una lleugera recuperació del turisme domèstic. Això és degut a que moltes persones que tenien previst fer vacances internacionals, optaran per destinacions més pròximes. En aquest sentit, el Govern ha demanat a França i Espanya que inclogui Andorra dins les seves rutes domèstiques.

Automòbils

El primer impacte de la recuperació vindrà motivat per la reobertura dels concessionaris. El nombre de matriculacions els darrers mesos al Principat ha posat el fre (només en va registrar 17 a l’abril) i el seu creixement dependrà també de la confiança del consumidor, i molt especialment de les ofertes que puguin oferir els concessionaris. Tot això afavorit per la menor propensió del consumidor al transport públic per la por al contagi.