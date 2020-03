Autònoms reclamen una congelació total de l'economia

Més d'un centenar d' autònoms i empresaris amb petites i mitjanes empreses del Principat s'han unit per reclamar al Govern una congelació total de l'economia des del 15 de març i fins que s'acabi la crisi. La proposta, que han dissenyat a través de diverses reunions virtuals i suggeriments a través del grup de Whatsapp que han format, inclou diverses demandes del col·lectiu que encara s'estarien discutint.



Segons un dels integrants del col·lectiu, Jonhathan Beleza da Costa, "la congelació de l'economia suposaria no pagar cap factura, cap hipoteca, cap quota de préstec, cap nòmina ni cotització", i en aquests dos últims punts és on més discrepància hi ha, ja que el grup és molt divers: en formen part des de forners a comptables, passant per fotògrafs i jardiners.



A més, com ja han fet d'altres entitats com la Unió Sindical d'Andorra, proposen que l'executiu aporti a tots els ciutadans del país, una ajuda de subsistència per valor de 500 euros al mes, el que suposarien 38,5 milions d'euros mensuals. En aquest punt, també s'està debatent si la xifra hauria de ser superior segons les necessitats de cada habitant. Per últim, creuen que les ajudes detallades en la llei òmnibus s'haurien de donar un cop finalitzi la crisi sanitària i no abans.