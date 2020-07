Crèdit Andorrà inverteix en una empresa que investiga sobre el coronavirus

Crèdit Andorrà ha participat, a través del seu programa d'hiperacceleració empresarial Scale Lab Andorra, en la ronda d'ampliació de capital que acaba de tancar la 'startup' biosanitària Made of Genes, pel llançament i promoció dels seus serveis de salut personalitzada, així com d'un test innovador a escala mundial per donar resposta a la crisi de la Covid-19.

Made of Genes, la divisió especialitzada en salut personalitzada de Genomcore, ofereix, entre altres serveis, una prova que combina l'anàlisi integratiu de marcadors genètics, serològics i metabòlics orientada a oferir la detecció d'anticossos específics del coronavirus, l'anàlisi de comorbiditats i l'avaluació del risc individual en cas de contreure la malaltia.

L'empresa referma amb aquesta ronda de finançament el seu posicionament com a empresa altament innovadora en serveis de salut personalitzada que van més enllà de la genètica i comença a donar serveis en territori andorrà gràcies als acords que ha arribat amb laboratoris d'anàlisi del país.

La companyia ha rebut nombrosos reconeixements internacionals per la seva innovació, com el MIT Technology Review Innovators Under 35, el Dubai Future Accelerators o el segell de l'excel·lència de la Comissió Europea, entre altres, pel seu model únic de custòdia i re-utilització de les dades genòmiques basat en la gestió de la privacitat i el consentiment informat mitjançant tecnologia blockchain.

La ronda de finançament de Made of Genes, de 2,4 milions d'euros, s'ha tancat amb la participació de diversos inversors, entre els quals, el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab, de Crèdit Andorrà.

Scale Lab Andorra, el primer programa d'hiperacceleració empresarial del país, s'adreça a empreses innovadores o de base tecnològica, en sectors estratègics per a Andorra, com ara salut i benestar, sostenibilitat, mobilitat, serveis financers o oci i esports, entre d'altres, amb un model de negoci validat i escalable.

A través d'aquest programa el banc ofereix fins a 500.000 euros per projecte i l'opció de participar en rondes de finançament posteriors. El programa també simplifica la possible arribada de les empreses a Andorra a través de suport professional i de serveis personals perquè aprofitin els avantatges diferencials que ofereix el país.

Tal com recorden des de l'entitat, Scale Lab Andorra també vol facilitar la realització de proves de concepte i la implementació de noves solucions al territori a fi de posicionar Andorra com un entorn adequat per al desenvolupament de projectes emprenedors amb projecció internacional.

Crèdit Andorrà ofereix als seus clients, a través d'aquest producte financer (el compartiment SIO Strategic Investment Opportunities Sicav - Scale Lab), la possibilitat d'invertir en empreses innovadores qualificades i amb un elevat potencial de creixement, que han estat seleccionades en el marc del programa Scale Lab Andorra que promou el Banc.