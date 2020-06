L'EFA vol incorporar els objectius del 'Green Deal' en la reactivació de l'economia

La crisi sanitària i econòmica no pot deixar de banda altres projectes i accions importants relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient. Per aquest motiu, en el pla d'actuació que l'Empresa Familiar Andorra (EFA) ha entregat al Govern, on hi ha mesures per pal·liar els efectes del coronavirus, es demana que aquest pla de reactivació de l'economia incorpori necessàriament els principals objectius del ' Green Deal' de la Unió Europea, que són un paquet de mesures promogudes per aconseguir una zona climàticament neutra l'any 2050.

Dins d'aquest capítol de sostenibilitat i medi ambient, l' EFA també proposa donar suport als acords entre el Family Business Network(FBN) i les Nacions Unides. Tal com expliquen, aquests acords van orientats a maximitzar els impactes econòmics, mediambientals i socials. Per tant, des de l'EFA consideren que un creixement net i sostenible només es pot aconseguir si les empreses segueixen sent viables econòmicament, i per tant, proposen a l'empresa familiar com el vehicle per poder aconseguir un sistema que sigui ecològicament, socialment i econòmicament sostenible.

D'altra banda, dins d'aquest pla d'actuació, l'EFA també tracta aspectes per millorar l'eficiència en diferents àmbits, i un d'ells és en el mercat laboral. En aquest punt, declaren que s'hauria d'estudiar una suspensió temporal dels contractes de treball en el sector públic durant el període que duri la crisi fins que es tingui la plena recuperació. A més, també creuen que s'haurien d'introduir nous criteris en la gestió de les empreses públiques per millorar el mercat de béns i serveis, com per exemple externalitzar organismes i serveis que actualment estan prestats pel servei públic.