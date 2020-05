Deu mil treballadors afectats per ERTOs o reduccions de jornades laborals

El Govern ha rebut un total de 1.378 sol·licituds d'empreses o autònoms que volen aplicar suspensions temporals del contracte de treball (STCT) o reduccions de la jornada laboral, unes mesures que afectarien ja uns 10.000 treballadors. Aquesta xifra, segons el ministre portaveu, Eric Jover, hauria d'anar disminuint a mesura que les empreses puguin reprendre l'activitat i es torni a la normalitat. D'aquestes sol·licituds 7.834 serien per a suspensions del contracte i altres 2.265 són per a reduccions de la jornada laboral.

Jover ha reiterat que l'executiu preveu una partida de 100 milions d'euros per a aquestes ajudes però també ha emfasitzat que caldrà veure quina és l'evolució perquè hi ha professionals que ja s'estan incorporant als llocs de treball. En aquest sentit, ha reconegut que el mes de maig s'ha vist " fortament impactat" per la petició d'aquestes mesures i ha afegit que la previsió és que a mesura que es vagi reprenent l'activitat el número de persones afectades per aquestes reduccions vagi davallant. També ha recordat que l'objectiu d'aquest programa ha estat "mantenir al màxim possible" els llocs de treball i ha reiterat que el que s'ha prioritzat és que aquells que perceben els salaris més baixos no es vegin afectats en la seva retribució.

El ministre portaveu també ha facilitat dades aquest dijous sobre les prestacions de 1.083 euros que poden rebre els autònoms que hagin vista aturada la seva activitat o que hagin experimentat una reducció significativa. Així, s'han rebut un total de 1.577 peticions per a aquesta ajuda. A més, hi ha hagut 1.010 peticions per a la reducció de la cotització de la CASS i altres 1.900 persones han sol·licitat la suspensió d'aquesta cotització. Jover també ha informat que les empreses que han aturat la seva activitat podien demanar que el Govern fes front a la part patronal de la CASS i en aquest sentit s'han rebut més de 4.000 peticions. D'aquestes, queden 686 actives. L'impacte per a les arques públiques corresponent a la segona quinzena del mes de març i tot el mes d'abril d'aquestes ajudes és de 7,2 milions d'euros "a fons perdut" que assumeix el Govern, ha detallat Jover.

El ministre portaveu també ha anunciat que ja han estat tres les sol·licituds rebudes en les hores que porta el segon programa d' avals del Govern actiu i que aquestes peticions sumen 22.000 euros. També ha detallat que l'anterior programa que estava dotat amb 130 milions es va tancar, tal com es va anunciar, amb 1.508 sol·licituds de les quals ja només queden dues per resoldre. El volum d'ajudes concedides suma 129,4 milions, una xifra, tal com ha puntualitzat Jover, que pot variar en funció dels recursos que han presentat les empreses que no estaven d'acord amb la resolució.

I seguint amb el detall de les dades que va donar la ministra d'Afers Exteriors al davant de la comissió legislativa de Política Exterior, Jover ha manifestat que dilluns de la setmana que ve hi ha previst un vol en el que podran viatjar 160 temporers argentins que se sumaran als 288 que van sortir aquest dimecres des de Madrid i a la mateixa xifra que ho han fet aquest dijous i des del mateix aeroport. El portaveu de l'executiu ha recordat que un cop es facin aquests viatges quedaran encara al país un miler d'argentins i ha incidit en què la "prioritat número 1 del Govern ha estat el retorn".