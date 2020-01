El Govern aprova una pujada de tarifes de l'1% de la ITV per al 2020

Tal com ha anunciat el ministre portaveu, Eric Jover, el Govern ha aprovat aquest dimecres les noves tarifes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a l'any 2020, les quals augmentaran en un 1%, coincidint amb la variació percentual de l'IPC de l'any passat. Aquest increment suposa que l'expedició d'un duplicat de la targeta de transport per pèrdua, deteriorament o modificació de dades tindrà un preu aquest 2020 de 21,50 euros en comptes dels 21,30 euros del 2019.

La primera i segona inspecció periòdica o de vehicles greument accidentats i les voluntàries de vehicles de les categories L, O2 i M1 tindran un cost de 21,50 euros, el que suposa un increment de vint cèntims respecte a la tarifa de l'any passat. Pel que fa a les inspeccions fora de termini de les categories M1 i N1, passaran a tenir un cost de 40,25 euros mentre que la tercera serà de 91,35 euros.

Pel que fa a la inspecció de vehicles importats usats per a nova matriculació i la inspecció de vehicles reformats per a autorització de canvi de característiques de vehicles, tindran un cost de 50,95 euros i 21,50 euros respectivament.