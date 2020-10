Grup Heracles, Via Moda o Andbus, guardonats als premis de la CEA

La Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) ha lliurat els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que ha tingut lloc aquest dimarts a Andorra la Vella en una cerimònia atípica, marcada per les mesures de seguretat contra la Covid-19. Grup Heracles, Via Moda, Andbus, Rosa Pons, Joel Font i Angelina Mas han estat alguns dels premiats més destacats.

Les empreses patrocinadores de l’esdeveniment han estat les encarregades de lliurar els premis de les nou categories d’enguany: Sostenibilitat, Emprenedoria i/o Innovació, Projecció Internacional, Empresa Inclusiva i Trajectòria Empresarial, juntament amb el Reconeixement personal a l’activitat de promoció de Marca Andorra. A més, aquest any s’han incorporat tres nous guardons, destinats a posar en valor la tasca de les microempreses, la promoció de la igualtat i el reconeixement a les persones pioneres d’aquest país.

La primera en recollir el reconeixement ha estat Rosa Pons, CEO i propietària de la Joieria Suïssa, que ha rebut el premi a la Trajectòria Empresarial, guardó que posa en valor la feina continuada i la lluita constant pel triomf. El premi a l’Emprenedoria i/o Innovació ha estat per Joel Font, propietari de Casa Raubert, en reconeixement per la implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte.

Ha estat guardonada en la categoria de Projecció Internacional l’empresa Nice Tec. Amb aquest premi, el jurat distingeix aquelles empreses que aconsegueixen desenvolupar la seva activitat empresarial a diferents llocs del món. El premi de la Sostenibilitat s’ha concedit a Grup Heracles, mentre que el premi a l’Empresa Inclusiva ha estat pel grup Via Moda. Aquesta categoria reconeix i dona valor a aquelles organitzacions empresarials que han demostrat el seu compromís cap a la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.

Albert Gomà, de l’empresa Vital, ha estat el mereixedor d’un dels guardons que s’han estrenat en aquesta tercera edició a favor d’autònoms i microempreses. Hi ha hagut altres dos nous guardons: el dedicat a la promoció de la igualtat, que ha estat per Andbus, i el reconeixement als pioners d’Andorra, que en aquesta primera convocatòria ha estat per Angelina Mas.

Finalment, en la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció de la Marca Andorra, els socis de la CEA, a través del vot telemàtic, han atorgat el seu vot al jove David Aguilar. Amb ell es disputaven el guardó altres dos classificats: Conrad Blanch i 'Purito' Rodríguez.

Els premis CEA, que l’entitat va crear l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter bianual i en la tercera edició han reconegut la tasca de nou empreses i personalitats. El lliurament dels guardons s’ha dut a terme a la sala la Consòrcia del Centre de congressos d’Andorra la Vella, amb la presència de la ministra de Turisme, Verònica Canals; la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el president de la CEA, Gerard Cadena, qui ha donat a conèixer els principals indicadors de la Memòria d’Activitat del 2019 i ha destacat la representativitat creixent de la patronal.

Amb la finalitat de mantenir la vocació social de l’esdeveniment, els Premis CEA 2020 han habilitat una fila zero a través de la web www.cea.ad per fer donatius en favor de les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. El canal per fer aquests donatius encara serà obert uns dies.

Un 20% més de representativitat

Malgrat que l’entrega dels Premis CEA 2020 ha estat el moment central de la vetllada, la gala també ha estat l’oportunitat per compartir amb els assistents els principals indicadors de l’activitat que la patronal ha desenvolupat durant el 2019. El president de l’entitat, Gerard Cadena, ha fet el balanç de la feina desenvolupada durant l’any passat en el discurs de benvinguda i en el qual ha destacat la influència creixent de la patronal.

“La millora dels mecanismes de representativitat ja està donant els seus fruits: gràcies a la incorporació de nous socis individuals i col·lectius, la patronal representa avui un 20% més de llocs de treball que ara fa un any. I hem augmentat de forma significativa la nostra representativitat en alguns sectors en els quals havíem tingut tradicionalment poca penetració, com el comerç minorista”, ha explicat Cadena.