Oportunitats de negoci en l'àmbit educatiu no presencial

L'acte més important de l'any per a l'Empresa Familiar Andorrana (EFA). Així ha definit el 19è Fòrum de l'EFA el seu president, Francesc Mora, durant la presentació telemàtica que s'ha celebrat aquest dimarts. Enguany, l'esdeveniment tindrà un format diferent, més curt (unes dues hores), es farà també de manera no presencial –webinar– i tindrà lloc el proper 1 de desembre, amb les intervencions del cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d'Eduació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ja que aquest any portarà per títol 'Educació: crear valor des d’Andorra'. L'objectiu és presentar als empresaris andorrans els nous models de negoci que estan apareixent arran de la transformació dels models educatius i que la pandèmia ha accelerat, sobretot pel que fa referència en l'àmbit de l'educació superior en línia.

"És una oportunitat per a tot el país, tant per empreses d'aquí com per la inversió estrangera, ja que es tracta d'un sector clau que aporta valor afegit i la diversificació és una de les apostes de l'EFA", ha afirmat Francesc Mora. A més, el president de l'entitat ha destacat la importància dels títols acadèmics oferts des d'Andorra i que són reconeguts a Europa perquè el Principat forma part d'aquest espai educatiu, així com la capacitat tecnològica que pot oferir el Principat i que garanteix que un projecte d'aquestes característiques es pugui instal·lar al país amb garanties d'èxit. "Hem d'anar cap a la qualitat i no cap a la quantitat", ha dit en referència al fet que aquestes noves propostes empresarials no podran crear molts llocs de treball perquè "tenim un límit" però sí que seran "de qualitat".

651x366 El cartell del webinar. / EFA El cartell del webinar. / EFA

Amb el suport de les entitats Andbank, Crèdit Andorrà i MoraBanc, la jornada començarà a les 5 de la tarda amb un acte de benvinguda a càrrec de Francesc Mora i Ester Vilarrubla. Posteriorment, es donarà pas a una sèrie de conferències. La primera d’elles sota el títol 'Innovació disruptiva a les aules' serà a càrrec del reconegut autor internacional en l’anàlisi de la disrupció educativa Curtis W. Johnson; més tard es donarà pas a Segundo Píriz, de la Universitat Carlemany, i Lluís Vicent, de la Universitat Europea, que explicaran el negoci de les universitats en línia, el qual coneixen de primera mà ja que l'estan implementant al país. Per últim, es comptarà amb la presència d'Andreu Mas Colell, catedràtic d’Economia i exconseller de la Generalitat del govern d'Artur Mas, autor de múltiples investigacions i guanyador de diversos premis per la seva trajectòria professional, que explicarà els nous reptes per a les universitats. La jornada es clourà amb un discurs de Xavier Espot.