Premis a la tecnologia i la innovació

El clúster de la tecnologia i la innovació, Actinn, ha decidit posar en marxa un premi per a projectes tecnològics o de transformació digital amb la voluntat d’"identificar" aquestes idees i “posar-les en valor” tenint en compte el que aquestes iniciatives poden suposar per al país, tal com ha explicat el president d’Actinn, Albert Moles, en la presentació d’aquesta primera edició del guardó que està dotat amb 5.000 euros.

A banda d’aquesta dotació econòmica el guanyador dels Actinn Awards (com s’ha anomenat el premi) podrà gaudir de l’"acompanyament" que li donaran les empreses que integren ara com ara el clúster, un total de cinquanta. La convocatòria per presentar les propostes ja està oberta i es podran fer arribar projectes fins al 30 de setembre. El lliurament del premi tindrà lloc el 27 d’octubre en el marc de la jornada Intecc 2020.

Moles ha emfasitzat la voluntat que els projectes presentats suposin un benefici per al país i ha destacat que entre els aspectes que es valoraran hi ha la potencialitat en termes d’ innovació, l’impacte en la productivitat de les empreses o la viabilitat econòmica de la proposta. També es pretén que siguin generadors d’oportunitats per a la diversificació econòmica i la modernització dels sectors tradicionals.

El president d’Actinn ha manifestat que un dels factors més importants d’aquest premi és que es donarà “ visibilitat” a la proposta i ha emfasitzat que cal que el projecte sigui “replicable, competitiu i exportable”. També ha detallat que tot i que només hi ha previst donar un premi, en cas que es rebin propostes que el jurat decideixi que han de ser premiades, no es descarta augmentar la dotació o repartir els 5.000 euros entre més d'un guanyador.

Moles ha incidit en la importància de la tecnologia i la innovació en un “món canviant” al qual les empreses han de fer front, i més en el context actual marcat per la Covid-19.