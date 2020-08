Què hi ha darrera Ironman?

Ironman ha esdevingut la marca referent pel què fa a l'organització d'esdeveniments esportius de masses que consisteixen en proves de resistència física. De la mateixa manera que l'interès de la gent per aquest tipus de curses, el seu valor de mercat no ha parat de créixer els darrers anys. El grup xinès Wanda Sports, que va comprar la companyia fa cinc anys per 575 milions de dòlars, ha decidit enguany vendre-la al grup nord-americà d'entreteniment Advance, que és un fons de capital risc accionista de referència de Discovery Comunications, en una operació de 730 milions de dòlars.



Segons la consultora Frost&Sullivan, aquests tipus d'esdeveniments vinculats al running van generar l'any passat més de 4.000 milions d'euros, amb un creixement del 30% en els darrers cinc anys. La part del pastís que s'endú Ironman és de poc més de 1.000 milions al 2019, una xifra que li ha suposat un 13% més que l'any anterior. La tendència a l'alça, a més, és exponencial tant en la disciplina de running com de la triatló i altres. De fet, segons explica el conseller delegat de RPM/Mktg, l'empresa organitzadora de la Marató de Barcelona i de la Titan Desert entre d'altres a la revista 'Palco 23', anys enrere els esportistes eren molt fidels a una disciplina, però avui dia canvien d'esport amb molta freqüència i poden passar d'una marató a una Ironman.



En total, la companyia va gestionar al 2019 l'organització d'unes 260 competicions en 56 països. El preu del dorsal sol rondar els 200 euros, però en funció del lloc i de la prova es pot enfilar fins els 500. Si a la recaptació de les inscripcions s'hi suma el dels patrocinadors, tant marques com administracions -a Andorra demanen 1,5 milions per a l'organització- s'entén l'auge del negoci i la revalorització de la marca.



Tot i l'interès emergent per aquests esdeveniments a la Xina -Wanda s'ha quedat una part de l'explotació de la marca en aquell país- el 68% del negoci d'Ironman es concentra a Europa. I és en aquesta aposta per potenciar l'organització d'esdeveniments a l'antic continent, que entra en joc la participació andorrana. The Ironman Group té previst obrir una delegació a Andorra aquesta tardor, segons ha explicat aquesta setmana el secretari d’estat de diversificació econòmica, Marc Galabert, en el marc de l'acord per a la celebració del Multisport Festival, que portarà cinc curses de diferent modalitat esportiva al país. L’objectiu és que la delegació comenci amb quatre o cinc persones després de l’estiu i que la tasca inicial sigui la gestió i l’organització de les cinc competicions. La idea, però, és que en el futur l’empresa vagi constatant els avantatges fiscals de la seva ubicació al Principat i pugui atreure part dels seus negocis en més de cinquanta països.



Segurament, la delegació andorrana penjarà de la matriu que la marca té a Barcelona, on recentment ha ampliat la seu, amb el lloguer d'unes noves oficines de 500 metres quadrats al centre de la ciutat. The Ironman Group operarà des d'aquesta nova ubicació per a la regió sud d'Europa, amb l'organització d'esdeveniments per a Portugal, Espanya, Itàlia i a partir de l'any vinent, també Andorra. Ara bé, tot plegat, tant l'expansió constant de la companyia com l'organització del Multisport Festival d'Andorra, si compten amb el permís de la Covid-19.