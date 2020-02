Sèries i pel·lícules, atractius turístics per a les agències

Cada cop són més les agències de viatges que se sumen a la moda d'oferir als seus clients recorreguts per indrets que en alguna ocasió han sortit en pel·lícules i sèries de televisió. Més concretament, les agències de viatges a les quals l'ARA Andorra ha tingut accés asseguren que "que cada cop més, els clients deixen de banda les destinacions més habituals i opten per per anar a llocs que hagin vist a la gran pantalla".

D'altra banda, aquestes agències han aprofitat per organitzar un ampli ventall de paquets de viatges que inclouen rutes guiades en diferents idiomes per als amants de sèries tan exitoses com 'Joc de trons', que fa uns anys es va rodar a la ciutat catalana de Girona, o de pel·lícules com Harry Potter, que va ser rodada en paratges insòlits d'Escòcia. Aquestes dues són les que tenen més èxit entre els clients i les més demandades.

El sector dels viatges des de fa anys no travessa un bon moment, tot i que gràcies a aquesta nova moda que ja s'allarga des de fa uns anys "tirem endavant", explica el propietari d'un local del Principat. Pel que fa a la franja d'edat, aquesta modalitat és la triada sobretot pels més joves, d'entre 18 i 25 anys.