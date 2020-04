Els andorrans van tres vegades més al supermercat des que va començar la crisi del coronavirus

Els productes bàsics viuen una època daurada. El confinament ha acabat amb els dinars escolars i les sortides als restaurants, i des de fa un mes i mig, tots els àpats familiars s’estan fent a casa. La butxaca del consumidor així ho reflexa: les compres als supermercats s’han triplicat segons alguns establiments andorrans. “Si abans una persona venia una cop al mes a comprar, ara hem notat que ho fa fins a tres vegades, i en totes, omple el carro”, assegura Pablo Sa, responsable d’alimentació d’ Andorra 2000. Si bé al principi, en tots els casos, el que més es comprava eren llegums en conserva, arròs i pasta per a sopes, amb el pas del temps la població ha preferit aliments vinculats al relaxament, el plaer i la distracció com aperitius o dolços, begudes ensucrades i ingredients per fer rebosteria. “Hem passat de fer un pastís eventual a fer-ne dos o tres al mes, afegint-hi el que potser no ha sortit bé i que també ha necessitat els seus ingredients”, explica a mode d’anècdota Damià Obach, director de la unitat central d’alimentació del grup Pyrénées; “De fet, nosaltres vam estar una setmana sencera sense llevat”, afegeix Sa.

En el cas de Pyrénées no només s'ha registrat un augment de les compres dels seus clients habituals, sinó que també n’han guanyat de nous. “Creiem que molta gent ha preferit comprar al nostre establiment fruit de la confiança i la seguretat que inspiren els nostres magatzems en aquests moments d’emergència sanitària”, detalla Obach. Al seu supermercat, la compra de productes de primera necessitat ha crescut entre un 30 i un 40%.

Mantenir els preus del consumidor

Tot i que la demanda s’hagi disparat i els proveïdors no disposin de tant producte per abastir els supermercats, els establiments han intentat mantenir el preu final dels aliments. Tal com explica Obach, “hi ha productes frescos, com el peix, que depenen del preu fixat per la llotja i clarament s’han encarit; però en el cas d’aliments en sec, hem conservat els que hi havia quan va començar el confinament”. En aquest sentit, el tancament de la majoria de peixateries ha incrementat considerablement la compra de peix congelat (a Espanya ho ha fet en un 151%). Des del grup Pyrénées s’admet que “hi ha proveïdors que han pujat el preu, però ens hem menjat el marge de benefici per garantir que les persones trobessin els productes amb el preu de sempre”.

Aquesta mateixa setmana, la prestigiosa revista The Economist es feia ressò d’un estudi en el qual s’explicava que el percentatge de la despesa familiar a Europa ha passat del 18% al 60% a causa del confinament. Aquest fenomen, condicionarà la validesa dels pròxims índexs de consum com l’IPC, que estarà influenciat per l’extremada oferta i demanda del període d’aïllament domiciliari.