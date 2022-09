Augment de la facturació de Naturland d'un 10% en relació amb l'estiu passat

Sant Julià de LòriaNaturland segueix la tendència de creixement i aconsegueix facturar un 10% més que l'estiu anterior. Pel que fa als visitants de la temporada estival, la xifra es manté gairebé idèntica el 2021, situant-se molt a prop dels 50.000 visitants (juliol - agost, fins a l'11 de setembre). Cal destacar que la meteorologia de la segona quinzena d'agost, amb alguns dies amb ruixats durant les tardes, així com l'avançament del calendari escolar a Catalunya, han estat fets significatius que han restat visitants. Enguany cal recordar que tampoc hi ha hagut pont de la Diada de Catalunya, amb la qual cosa, el nombre de dies festius dels clients de proximitat ha estat inferior a altres temporades.

Un any després de la renovació de la marca, i dos d'ençà que la nova direcció hagi fet el canvi de rumb, Naturland continua en una tendència positiva. En aquest sentit, la facturació de l'estiu s'ha superat en un 10% en comparació amb el 2021, que ja havia marcat un rècord.

El canvi en la política comercial, amb la continuïtat de la campanya i amb el suport i aposta pels canals de venda online, han estat factors clau per assolir aquests resultats. L'estratègia ha estat decisiva per continuar posicionant Naturland com un destí de natura alineat amb les noves necessitats dels viatgers, un dels objectius que es marcaven en el full de ruta.

Per aconseguir aquests resultats, com l'any passat, s'ha potenciat la compra dels paquets d'activitats, prioritzant que els visitants gaudeixin més temps al centre, fet que ha contribuït en consolidar la despesa del client. A més, s'ha promogut més intensament la compra a través de la web pròpia, com a garantia per poder dur a terme les activitats.

Així, per a accedir al Tobotronc s'ha continuat amb la limitació d'un viatge per persona i sempre amb reserva prèvia, amb la finalitat d'assegurar el viatge a totes les persones, evitant aglomeracions en la cua de l'activitat.

També s'ha de posar en relleu la posada en marxa d'un nou sistema de control d'accés amb QR al centre a través de la compra anticipada, que ha permès agilitzar molt més la realització de les activitats, evitant el pas per les taquilles.