Canillo paga a Ensisa 6.000 euros mensuals perquè l’assessori amb el palau de Gel

CanilloENSISA supervisarà la gestió durant els pròxims cinc anys de l’activitat del Palau de Gel d’Andorra a partir d’aquest mes de gener, tal com s’ha acordat entre les dues parts, segons nota de prensa enviada pel Comú. El president del Consell d’Administració de Palau de Gel i cònsol major de Canillo, Francesc Camp i el director general de Grandvalira - ENSISA, David Hidalgo, van signar el 30 de desembre el contracte de prestació de serveis. En concret, la societat que explota les pistes d’esquí dels sectors Canillo Soldeu El Tarter es farà càrrec de l’assessorament i supervisió del dia a dia del complex amb l’objectiu de millorar les dinàmiques d’explotació a partir de sistemes i dinàmiques que optimitzin els rendiments del centre ludicoesportiu, així com el seu compte de resultats. El preu dels serveis contractats s’estableix en un import fix de 70.000 euros anuals, IGI a part que es dividiran en 12 mensualitats de 5.833,33 euros.

Entre les àrees que ENSISA aportarà el seu coneixement i experiència hi ha administració, recursos humans i RSC, qualitat, sistemes informàtics, comunicacions, plans de manteniment, seguiment dels projectes d’inversió i màrqueting. El contracte quedarà prorrogat, tàcitament, per successius terminis de cinc anys si cap de les parts no comunica a l’altra la seva voluntat de no prorrogar-lo.

A més, s’ha ratificat el contracte pel qual des del mes d’agost de 2021 Ensisa presta un servei de gestió al Bar-Restaurant del Complex amb una remuneració de 7.500 euros mensuals, i que s’ha anat prorrogant tàcitament. Pròximament les parts avaluaran la possibilitat d’arribar a un acord per tal que ENSISA exploti directament el restaurant del Palau de Gel. Fins llavors, l’acord assolit al mes d’agost de 2021 romandrà vigent.