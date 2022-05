La Comissió Nacional de l'Habitatge estudiarà "en quina mesura" aplica la demanda de la CEA sobre la congelació dels lloguers

Andorra la VellaDesprés que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) proposés aquest dijous la retirada progressiva de la congelació dels lloguers per tal d'incentivar la construcció, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha manifestat aquest divendres que la proposta s'ha d'analitzar en el si de la Comissió Nacional d'Habitatge, així com en la Taula Nacional d'Habitatge, "i veure en quina mesura s'aplica". Des del Govern, però, són favorables a mantenir la "protecció" envers la població que té més necessitat, tot i que "hem de definir en quina mesura i amb quin calat".

El ministre ha reconegut que ara com ara "és evident que encara hi ha una situació de tensió en el mercat". Partint d'aquesta base, per tant, "encara hem de mantenir una certa protecció de les persones i les famílies". Ara bé, ha assegurat que això no és obstacle perquè es pugui "negociar" la flexibilitat d'aquesta protecció de la mateixa manera que es va fer l'any passat, donant la possibilitat de negociar aquells contractes que venien prorrogats des del 2019 per un període de 5 anys i amb un augment del preu del lloguer limitat al 10%.

Per la seva banda, i en relació amb la demanda de la CEA sobre l'augment dels sous, el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha reiterat que el Govern ha de trobar una mesura justa i equilibrada pel que fa al paquet de mesures. En aquest cas, ha confessat que sobre la taula hi ha dos actors que defensen interessos legítims, però que són oposats. "La patronal defensa que l'increment dels salaris no ha de ser tan gran com el que planteja el Govern i els sindicats plantegen que l'increment no és suficient", ha expressat el ministre.