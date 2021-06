Crèdit Andorrà organitza una conferència sobre les noves formes de consumir

Andorra la VellaCrèdit Andorrà organitza la conferència en línia 'Què puc fer per servir i fidelitzar els meus clients?', a càrrec de José Luis Nueno, professor ordinari de l’IESE Business School i responsable de la càtedra intent HQ de canvis en el comportament del consumidor.

La conferència té com a objectiu tractar els canvis que la Covid-19 ha portat en la manera de comprar i de consumir. Es parlarà sobre la transformació que han de viure els sectors del 'retail' i el turisme, entre d’altres, lligada a les modificacions en el comportament del consumidor. També abordarà la recuperació dels efectes de la crisi, el paper que ha adquirit l’'e-commerce' i com s’ha d’emprendre el camí de la reactivació econòmica tenint en compte els diferents canals per arribar al client.

La conferència és la dissetena sessió del cicle de conferències Crèdit Andorrà Global Forum sobre futur i tendències globals, i forma part del programa d’activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà d’Emprenedoria i Banca a l’IESE. Tindrà lloc el 17 de juny, a les 19 hores, i es durà a terme de forma telemàtica. Per poder accedir a la sessiós’ha de fer un registre previ a través de l'enllaç https://bit.ly/3wnduJJ, o de les xarxes socials de Crèdit Andorrà (Facebook, Twitter o LinkedIn).

Nueno és doctor of 'business administration' per la Universitat de Harvard, master of business administration per l’IESE i llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. És també membre numerari de la Real Academia Europea de Doctores (RAED).

Les seves àrees d’interès són els canals de distribució i les relacions entre fabricants i distribuïdors. Ha publicat articles sobre la globalització, el màrqueting de béns de consum, de productes de luxe i el màrqueting relacional. El professor Nueno ha donat classe en diverses escoles de negocis i en programes directius. El Crèdit Andorrà Global Forum és un cicle de conferències anual que va néixer amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania ponents de referència, per tal de fer una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur.