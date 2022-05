Crèdit Andorrà presenta un hub d'innovació per a connectar empreses i start-ups

Andorra la VellaAmb l'objectiu de generar i compartir coneixement, Crèdit Andorrà ha presentat aquest dijous l'Innovation Hub, un projecte pioner a Andorra que busca connectar el teixit de petites i mitjanes empreses del país amb el sector de les start-ups amb la finalitat que trobin oportunitats de col·laboració. Tal com ha detallat el director de l'Àrea d'Inversions, Innovació i Transformació Digital de l'entitat, Eduard Galceran, amb aquest nou projecte és buscar crear aliances estratègiques de valor, continuar amb una millora del servei envers els clients del banc a través de la innovació, i potenciar la transformació digital com a palanca de coneixement.

La idea, per tant, és adaptar el sector financer als "grans reptes de futur" que té plantejats i que estan relacionats amb un canvi de comportament per part dels consumidors i amb l'ús de les noves tecnologies. Des de Crèdit Andorrà "ens hem volgut avançar per trobar una resposta àgil a les noves tendències de mercat", ha indicat Galceran, qui ha afegit que també es busca la creació de noves experiències "per a fomentar l'emprenedoria". "Volem fer un pas més per a desenvolupar un ecosistema innovador al país i donar-li valor afegit", ha manifestat.

Malgrat que la presentació de la iniciativa ha tingut lloc aquest dijous, l'entitat ja porta treballant en el projecte des del gener d'aquest any. De fet, el responsable d'Innovació i Transformació Digital de Crèdit Andorrà, Santi De Larrea, ha posat en relleu que, fins al moment, s'ha creat un ecosistema que ja ha identificat unes 700 empreses i al voltant d'unes 40 start-ups que podrien establir una col·laboració. Tot plegat engloba fins a 97 sectors empresarials diferents. A més a més, ha indicat que s'ha dut a terme una prova pilot amb 7 empreses i 5 start-ups que ha permès fer 11 propostes de col·laboració entre elles. Per tal de donar encara més impuls a l'Innovation Hub, De Larrea també ha exposat que s'està col·laborant amb dos coworkings del país amb l'objectiu d'identificar més projectes emprenedors.

La vinculació d'empreses i start-ups es fa mitjançant una metodologia pròpia creada per l'entitat que engloba l'Àrea de Negoci, qui proporciona la relació amb les empreses del país; l'Àrea d'Inversions, "que ens ajuda en la relació amb les start-ups que tenen un alt potencial", i el departament d'Innovació, que analitza els reptes de les empreses i les solucions que proposen les start-ups, i es propicia aquesta interacció.

Finalment, el director de l'Àrea de Negoci Bancari Andorra de Crèdit Andorrà, Martí Alfonso, ha refermat que "el projecte neix de la voluntat d'estar al costat dels clients", tenint en compte que "Andorra la forma un important teixit emprenedor, al qual se sumen les start-ups". Aquest hub d'innovació "és un projecte clau per a crear noves oportunitats de negoci", ja que "busca oferir una sèrie d'avantatges a les empreses del país", permetent-les torbar solucions específiques a projectes molt concrets. En definitiva, es tracta "d'un bon mecanisme per a promoure el desenvolupament econòmic i la competitivitat empresarial mitjançant la innovació i l'emprenedoria".