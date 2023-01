Demanen 1.250 euros al mes per un estudi a Soldeu

CanilloPrecioso estudio para comprar reformado de diseño estilo rustico ideal para invertir por su ubicación delante de pistas. Su orientación es inmejorable ya que tiene sol todo el dia, cerca hay una gasolinera con un bar-restaurante y un supermercado. Lo dejarían como en las fotografías, totalmente amueblado y equipado.

Aquest és l'anunci per al lloguer d'un estudi a Soldeu que té 36 metres amb una habitació i un bany. L'anunci ha estat enviat a través de Whastapp com a exemple de quin és el nivell de preus que es pot trobar a Andorra. I en les fotografies es pot comprovar com l'habitació és minúscula igual que la cuina i enmig de la zona del menjador sala d'estar s'ha hagut d'instal·lar un llit. En realitat és un estudi on s'ha aixecat una minihabitació amb fusta per tenir un petit espai separat.

Les característiques de l'habitatge noi tan sols són per a residir permanentment, sinó que s'adapten a lloguer de vacances o estades curtes. El nivell de preus actual, però ha fet que arribi al mercat residencial estàndard amb un preu mensual de 1.250 euros al mes. Significa un cost de 35 euros de lloguer per cada metre quadrat, xifra que contrasta amb la mitjana que diu Estadística del preu del metre quadrat de lloguer a Andorra de 13,3 euros.