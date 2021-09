Direct Bus dobla les freqüències entre Andorra i Barcelona

Andorra la VellaDes d'aquest dilluns, Autocars Nadal ha doblat les freqüències del servei del Direct Bus, que fa el recorregut entre Andorra i Barcelona i l'aeroport del Prat de Llobregat. Així, tal com a informat el director general d'Autocars Nadal, Bartumeu Gabriel s'ha decidit passar de quatre freqüències diàries a vuit perquè "hi ha hagut molta més demanda aquesta última setmana" pel servei. Aquest increment, principalment ha estat d'estudiants. De fet, des de la companyia van esperar fins a saber si les classes universitàries eren presencials o no per doblar els viatges. A més, Gabriel també ha manifestat que esperen que la desescalada ja vagi en augment i que "cada vegada la gent s'animi més a viatjar".

Concretament, les noves freqüències pels set dies de la setmana són a les 6.15, 11.15, 15.15 i 20.15 hores des d'Andorra fins a Barcelona, i a les 6.15, 11.45, 15.15 i 20.45 hores des de Sants fins al Principat. Dos d'aquests autobusos surten de l'aeroport a les 11 i a les 20 hores. El director general de la companyia ha comentat que durant els mesos de setembre, octubre i novembre, avaluaran les demandes d'aquests serveis, abans de passar a més freqüències. "Abans de la pandèmia estàvem a 20 freqüències i ara haurem de valorar fins a quantes arribem en funció de la demanda que tinguem", ha declarat.

Tot i així, Gabriel es mostra optimista de cara a l'hivern. Pel que fa als turistes que utilitzin el servei, ha manifestat que encara estan a menys d'un 60% del que era habitual abans de la pandèmia. Des d'Autocars Nadal donen completes garanties de fer els viatges amb seguretat i "després ja seran els països emissors que vinguin cap a Andorra" els que marcaran una mica la dinàmica, ha manifestat, assegurant que ja comencen a tenir demandes i reserves, però amb poca confirmació perquè la gent espera a última hora per saber si podran sortir o no. En aquest sentit, Gabriel ha recordat que ja fa tres mesos que no hi ha restriccions d'aforament als autobusos, afegint que fan prevaldre la neteja dels autobusos quan acaben els serveis i l'ús obligatori de mascareta i de gel hidroalcohòlic.

Pel que fa als abonaments, des de la companyia s'ofereix una promoció de 22 abonaments a un preu de 18,5 euros per viatge. A més, també rellancen l'abonament d'estudiant presentant el carnet d'estudiant o la sol·licitud d'estudi a Barcelona. Serà un abonament de 24 viatges a 16 euros cada un. "Pensem que és una bona alternava, ja que fa dos anys el Govern va eliminar l'Abonandbus, que eren uns avantatges importants pels estudiants".

Abonament mensual a 30 euros

Per altra banda, quant al nou abonament mensual a 30 euros per les línies interurbanes, Gabriel ha explicat que les persones que ja disposaven de l'abonament, "l'estan renovant automàticament", però ha afegit que encara no tenen dades sobre les persones noves que han agafat aquest abonament. De fet, ha manifestat que encara no han notat un augment de les demandes perquè "tot arrenca després de Meritxell". Finalment, ha declarat que amb aquest increment de les línies interurbanes i del servei escolar han hagut de contractar més personal, de la mateixa manera que amb l'increment de les freqüències del Direct Bus, han afegit dos conductors nous i un autobús més.