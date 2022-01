"Encara tributo moltes coses a Espanya, però personalment em compensa viure a Andorra"

Andorra la VellaEls 'youtubers' són les noves estrelles mundials. Amb una fama equivalent o més gran a la d'un actor de Hollywood o un jugador de futbol, guanyen xifres similars: monetitzant els seus continguts o promocionant productes a les xarxes poden arribar a cobrar uns 600.000 euros al mes. A Andorra els coneixem bé; quinze dels youtubers espanyols més seguits viuen al Principat. Una de les més famoses és Claudia Nicolasa, que amb 100 mil seguidors a Youtube, difon els seus coneixements sobre psicologia, esport i benestar.

Nicolasa va aparèixer al programa 'A l'Alça' per parlar del seu nou negoci, que poc té a veure amb els vídeos que penja a les xarxes socials. Es tracta d'una ampolla dissenyada especialment per al gimnàs, que incorpora un imant on enganxar el telèfon mòbil. Així, les persones poden gravar-se o seguir les seves rutines sense haver de tenir el dispositiu mal posat en qualsevol lloc. "Les xarxes socials, si les enfoques en la direcció correcta, funcionen com un embut. És a dir, no pots viure completament dels vídeos que facis perquè en qualsevol moment això pot caure, i has de diversificar la teva activitat. Jo, per exemple, he tret llibres, faig tallers, he tret cursos, tinc un equip de psicologia on derivo les persones que em contacten... les xarxes socials són un aparador que et pot beneficiar", ha explicat la 'youtuber' durant l'entrevista. No és l'única que utilitza la seva popularitat per diversificar el seu negoci. És una pràctica habitual en el món dels 'youtubers', i sovint, els beneficis que treuen els vídeos que pengen, els serveixen per invertir en altres projectes empresarials. "La gent es pensa que fer un vídeo per xarxes és fàcil, i en realitat jo hi dedico unes deu hores entre que planifiques i prepares el contingut, el graves, t'arregles, ho edites... i s'ha de tenir present que per seguir ben posicionat, has de publicar cada setmana, perquè si no, Youtube et penalitza. Al cap i a la fi, la plataforma monetitza el nombre de visites i el temps de visualització", ha assegurat Nicolasa.

Durant la seva aparició, Claudia Nicolasa també ha parlat sobre la polèmica generada els darrers anys amb els youtubers espanyols que tributen a Andorra tots els guanys que generen amb els seus negocis. En aquest sentit, Nicolasa ha explicat que ella encara tributa moltes coses a Espanya, però personalment li compensa viure a Andorra. "Com tenim la fàbrica de l'ampolla magnètica de fitness a Espanya, molta activitat econòmica la fem allà, però a mi m'agrada molt estar a Andorra així que em quedo aquí", ha dit. Uns 20 milions de persones a tot el món treballen com a 'creadors de continguts', un negoci que mou més de 1.000 milions d'euros i que ha arribat a reinventar el món de la publicitat. Si bé molts creuen que tard o d'hora l'audiència es cansarà d'aquest tipus de perfils, també podríem afirmar, sense cap mena de dubte, que és una de les professions del segle XXI.