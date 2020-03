Les estacions mantenen l'activitat

La ministra de Turisme, Verònica Canals, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el ministre de Finances, Eric Jover, s’han reunit aquest dijous a la tarda amb Ski Andorra, incloent-hi els cònsols de les parròquies corresponents i els directius de les estacions, per tal de valorar l’afectació als camps de neu del Covid-19. L'acord és que es manté l'activitat.



Donada la rellevància que té el sector de l’esquí en els àmbits turístics i econòmics del país, la reunió ha tractat les diferents implicacions directes i indirectes que té aquesta situació. Així, el titular de la cartera de Salut ha actualitzat la informació sanitària sobre el coronavirus tant al Principat com als països de l’entorn. El Govern també els ha comunicat la creació de la comissió tècnica interdepartamental que fa un seguiment diari de la situació i de les mesures que s’emprenen a fi de limitar l’afectació de la malaltia.

D’aquesta manera, es manté l’activitat als camps de neu. No obstant, les mateixes estacions intensificaran les mesures preventives en els seus diferents sectors d’activitat per tal de disminuir les possibilitats de contagi en el marc de les pistes d’esquí.

El Govern, els comuns i els representants del sector mantindran contacte diari per tal de seguir l’evolució de la situació i emprendre, si cal i de manera coordinada, les accions escaients.



D’altra banda, durant aquest dijous la ministra de Turisme també s’ha reunit amb les associacions d’allotjaments turístics del país així com amb representants de les agències de viatges per tal de recollir els dubtes i preocupacions rebudes des d’aquests sectors. En aquest sentit, se’ls ha facilitat el decret amb les mesures excepcionals acordat ahir al consell de ministres i també informació en diferents idiomes de com actuar en cas de sospita de coronavirus.