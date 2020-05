Uns 700.000 euros en peticions d'ajudes en el segon programa de crèdits tous

El segon programa de crèdits tous ja suma peticions de finançament per valor de 686.848 euros, després que s'hagin rebut quinze sol·licituds. La quantitat més elevada de diners demanats per les empreses ha estat, de moment, per fer front al refinançament de crèdits i suma 368.266 euros. Altres 291.245 euros és la quantitat que s'han sol·licitat per fer front a la part patronal en cas de suspensions de contractes laborals (STCT) o reduccions de la jornada laboral i altres 27.336 han estat sol·licitats per pagar despeses derivades de l'adequació de locals arran de la Covid-19, sent la sol·licitud mitjana, ha detallat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de 3.905 euros.

El titular d'Economia ha recordat la "bona acollida" que va tenir el primer programa de crèdits tous i ha afegit que aquest segon vol "continuar reforçant l'acompanyament" a les empreses per tal de garantir al màxim els llocs de treball i ha afegit que si bé no saben si exhauriran la quantitat pressupostada tenen "la capacitat" per fer aquest esforç, ha subratllat, recordant els 130 milions que es van destinar a l'anterior programa.

El ministre d'Economia també ha posat sobre la taula que a hores d'ara el volum de persones afectades per una suspensió del contracte de treball o una reducció de la jornada se situa en 9.630 persones, una xifra lleugerament inferior a la que es donava setmanes enrere quan ja s'arribava a les 10.000. Aquesta lleugera davallada es pot explicar, ha detallat Gallardo, pel fet que moltes empreses ja hagin reprès l'activitat i, en aquest sentit, també ha recordat que es tracta d'una mesura nova i que al principi hi va haver molta demanda del teixit empresarial que després, també, s'ha anat modificant. De fet, ha concretat que el major volum de demandes eren per als mesos de juny i desembre i ho ha atribuït a la "incertesa" en les previsions en matèria de turisme. "Davant la incertesa tothom va tenir un grau de prudència", ha puntualitzat, afegint que la majoria de treballadors estan afectats per una STCT, concretament 7.359, mentre que altres 2.271 ho estan per una reducció de la jornada laboral. El sector més afectat per aquestes mesures laborals és el del comerç, amb un 39,6%; en segon lloc hi ha l'hoteleria, amb el 16,6%, i en tercer lloc ja es troben les immobiliàries, amb el 9,8%.

Protocols globals

Gallardo ha exposat aquestes dades a les portes de l'1 de juny, quan és previst que 13.060 assalariats s'incorporin a la feina. En aquest sentit, ha recordat que podran obrir portes el comerç al detall de roba, calçat, esports, electrònica mobles i decoració i venda de vehicles de motor; el comerç a l'engrós; l'hoteleria, bars i restaurants i restauració ràpida; l'ensenyament privat; les sales de cinema; els espais culturals i les activitats esportives. Queden excloses, ha recordat, l'oci nocturn i els balnearis.



En aquest sentit, ha concretat que s'han treballat tant protocols globals que inclouen, entre d'altres, les mesures de distanciament social d'un metre i mig en totes aquestes activitats i l'ús recomanat de material protector com mascaretes i gel hidroalcohòlic tant per clients com per treballadors, i altres protocols més específics per a cada sector.



En el cas del comerç, ha dit, hi haurà cartells que indicaran les normes a seguir, caldrà mantenir el distanciament d'un metre i mig, reordenar activitats i horaris per evitar al màxim desplaçaments i recomanar el pagament amb targeta. En el cas dels comerços de moda la capacitat dels emprovadors quedarà reduïda al 50% i la roba que algú s'emprovi haurà de tenir una quarantena de 48 hores; en perfumeria i establiments d'estètica estan prohibides la utilització de mostres i en el cas de les òptiques els clients no es podran emprovar lliurament muntures, ja que les haurà de facilitar l'empleat després de desinfectar-les.