Una experta defensa la competitivitat fiscal d'Andorra dins d'unes "regles de joc obertes"

L'experta en fiscalitat i sòcia responsable de KPMG a Catalunya, Montserrat Trapé, ha defensat aquest divendres l'existència de la competència fiscal a escala internacional, i especialment en països com Andorra, perquè s'ha de tenir en compte un element "irrenunciable" com és la sobirania que té cada estat "per a organitzar-se des del punt de vista fiscal que cregui convenient". Tot i això, a diferència de temps anteriors, "el que ha canviat és que això s'ha de fer en un marc de regles de joc obertes". Segons Trapé, la transparència i la cooperació és un dels elements que en l'actualitat demana l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i, a partir d'aquí, és cada govern, en aquest cas l'andorrà, qui "ha de decidir cap a on anar en aquest sentit".

Aquesta és una de les línies que Trapé ha exposat a la seva conferència durant la primera Jornada anual d'Esade Alumni Andorra, un esdeveniment que reuneix durant tot el dia a líders empresarials i polítics, amb la comunitat andorrana d'antics alumnes de l'escola de negocis, per debatre al voltant de dos eixos temàtics: el futur de la fiscalitat internacional i la innovació en els models de negoci tradicionals. Segons ha detallat el president d'Esade Alumni Chapter Andorra, Joan Prat, la comunitat andorrana aplega al voltant de 380 persones i esdevé la més important de tota la xarxa internacional.

Durant la seva intervenció, Trapé ha posat de manifest que la fiscalitat andorrana ha evolucionat al mateix temps que ho ha fet la internacional gràcies a la inexistència del secret bancari. A més, com a fet important, ha destacat que la transparència "és el principi en el qual hem de conviure" i, tot plegat, ha d'estar emmarcat "dins del que és l'economia digital", que també ha canviat el model econòmic, "els nostres costums, i la forma en què anem al mercat". Per tant, tots aquests elements tenen, sens dubte, "un impacte fiscal". El fet que Andorra tingui una taxa impositiva baixa, com passa en països com Irlanda, té com a principal avantatge "l'atracció de la inversió", ja que els inversors busquen principalment la " seguretat jurídica".

La jornada continuarà aquesta tarda amb la intervenció del professor associat al departament de Màrqueting d'Esade i director de desenvolupament corporatiu d'Esade Executive Education, Carles Torrecilla, que parlarà de com es transformaran els negocis durant la pròxima dècada reinventant els tradicionals. Per cloure la jornada es comptarà amb una intervenció del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.