Filloy vol mantenir els lloguers congelats durant el 2023

Andorra la VellaEl Govern és partidari de mantenir els lloguers congelats el 2023. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, manifesta que la Taula Nacional de l'Habitatge ja ha transmès la bateria de mesures que consideren adients incloure a la legislació de l'any vinent, i ara està en mans del ministeri analitzar-les i decidir quines tiren endavant.

D'aquesta manera, el ministre es mostra a favor de mantenir la pròrroga als contractes de lloguer durant l'exercici vinent i "alguns anys més", almenys, fins que no es resolgui la tensió del mercat, és a dir, "quan hi hagi suficient habitatge a preu assequible per les persones del país". Tanmateix, indica que entén que l'acció pugui ser percebuda com quelcom negatiu per diversos actors, qui consideren que "pot provocar un efecte contrari al desitjat, que no surti habitatge de lloguer", tot i defensar que es tracta d'una mesura adreçada als habitatges que ja existeixen, per la qual cosa, "si en fas un de nou, i si es manté la pròrroga, no tindrà afectació fins al cap de cinc anys, quan hagi finalitzat el primer contracte".

"La mesura, al meu entendre, no frena del tot la nova construcció, però entenc que pugui dissuadir algun propietari", diu, i per aquest motiu, exposa que "hem de trobar un equilibri entre aquesta acció i la capacitat d'estimular el creixement del parc immobiliari de cara al futur". A més, recorda que la mesura, des de la seva aplicació, ha donat resposta a un 70% dels ciutadans que es troben en situació d'arrendament.