El futur del retail i gastronomia a debat

Pyrénées Andorra celebrarà el pròxim 11 d’octubre la jornada “Mirada al futur”, un espai de debat i reflexió al voltant de les persones, el retail, la gastronomia, la sostenibilitat i l’impuls de país. L’esdeveniment s’emmarca en els actes de celebració dels 75 anys de trajectòria i lideratge de la companyia.

Organitzada en col·laboració amb el comú d’Andorra la Vella, la jornada la inaugurarà el president de la companyia, Patrick Pérez, juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. Comptarà amb 4 conferències temàtiques i 2 taules rodones.

La primera de les xerrades, titulada “La tempesta perfecta”, anirà a càrrec d’Álvaro Ortín, conseller delegat d’Enzyme Advising Group, qui abordarà aspectes relacionats amb la transformació digital. El seguirà Laureano Turienzo, president de l'Associació Espanyola del Retail, qui pronunciarà la conferència “Omniclient, el futur de les formes de consum”. La xef del Restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar i del Restaurant Sant Pau a Tòquio, Carme Ruscalleda, intervindrà en tercer lloc amb la ponència “Gastronomia moderna i saludable”.

Abans de la cloenda, amb la conferència “Créixer fent créixer” de Xavier Marcet, president de Lead to Change, se celebraran dues taules rodones on es debatrà sobre projectes sostenibles per a un país petit i ric en recursos com és Andorra, i de com des del Principat es pot emprendre i créixer amb projectes empresarials a escala mundial.

La participació a la jornada, que tindrà lloc al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, és gratuïta si bé cal inscriure’s a través de l’enllaç https://www.pyrenees.ad/web/mirada-al-futur