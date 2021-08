Gallardo recorda la vigència dels ERTOs fins al 31 de desembre

Andorra la VellaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha recordat aquest dimarts que el text legal que dona cobertura a les reduccions de la jornada laboral i les suspensions temporals del contracte de treball, mesures més conegudes com a ERTOs, té vigència fins al 31 de desembre, amb la qual cosa, en funció de l'evolució de la pandèmia, es podrien activar per a certs sectors si hi hagués necessitat.

Gallardo ha manifestat que "les xifres avui dia no ens fan pensar que en el curt termini sigui una decisió necessària" però també ha afegit que la rapidesa amb què poden canviar les coses fa que el Govern estigui "alerta" per si calgués activar aquesta mesura laboral si hi hagués un "gir".

En aquest sentit, ha recordat que l'any passat, després d'un estiu positiu i un mes de setembre "molt correcte", la situació "no feia pensar que de cara a la tardor passaria el que va passar" i, per tant, l'executiu es va reservar l'opció de tenir cobertura legal per a aquesta mesura fins al 31 de desembre per si cal ajudar les empreses.

El ministre ha recordat que els ERTOs actuals "no estan previstos" per a situacions econòmiques sinó que estan lligats als efectes de la pandèmia i que l'executiu continua endavant amb la tasca de regular un ERTO diferent, amb la qual cosa es continuarà amb els treballs per a aquesta regulació.

El titular d'Economia ha recordat que ara com ara només les agències de viatges i els locals d'oci nocturn es poden beneficiar d'aquesta mesura laboral i que hi ha un centenar de persones afectades. Entre els locals hi ha "molt poca afectació", ja que tal com ha manifestat Gallardo, els empresaris sovint tenen altres negocis i han recol·locat el personal. Per tant, els més afectats són el personal de les agències de viatges.